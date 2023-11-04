ISNA: в ходе войны Израиля с «Хамасом» погибли 46 журналистов

С начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» в секторе Газа погибли 46 журналистов. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на источники в палестинском правительстве анклава.

Комитет защиты журналистов накануне сообщал, что, по состоянию на 2 ноября, в ходе военных действий погибли по меньшей мере 36 журналистов и работников СМИ. Из них — 31 палестинец, четыре израильтянина, один ливанец.

Кроме того, по данным комитета, восемь журналистов получили ранения, а девять числятся пропавшими без вести или задержанными. CPJ утверждает, что в регионе военных действий продолжаются нападения, аресты, угрозы, цензура и убийства членов семей журналистов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила отказом на просьбу Reuters и AFP предоставить гарантии, что журналисты не станут целями для ударов в секторе Газа. ЦАХАЛ объяснил это в том числе тем, что «Хамас» проводит военные операции «в непосредственной близости от журналистов и мирных жителей».

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Лусине Баласян