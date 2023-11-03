СПБ Биржа 6 ноября возобновит торги некоторыми российскими бумагами

Попавшая под санкции США СПБ Биржа сообщила о возобновлении торгов некоторыми российскими бумагами 6 ноября. Информация о торгах иностранными активами будет опубликована позднее, добавила пресс-служба торговой площадки.

В списке активов, по которым пройдут торги в основном режиме, 28 позиций. Среди них, в частности, ценные бумаги «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Норникеля». Всего на площадке залистинговано более 60 российских бумаг.

Сегодня, 3 ноября, СПБ Биржа начала торги ограниченным списком ценных российских бумаг. При этом накануне торговая площадка приостановила торги, отметив, что они возобновятся только 6 ноября. После попадания в санкционный список США СПБ Биржа заверила, что ограничения не затронут активы клиентов.

Подробнее о санкциях США — в публикации «Ъ» «Шире вдруг».

Лусине Баласян