Попавшая под санкции США СПБ-Биржа возобновит торги 6 ноября

СПБ-Биржа, попавшая под новые санкции США, сообщила, что завтра, 3 ноября, не будут проводиться торги иностранными и российскими ценными бумагами. Ранее биржа сообщала о приостановке торгов, запланированных на сегодня, 2 ноября.

«СПБ Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи»,— говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба СПБ-Биржи сообщала, что санкции не повлияют на активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях торговая площадка опубликует позднее. После новости о введении санкций США акции СПБ-Биржи снижались на 13,54%.

Лусине Баласян