Осенний призыв сверяет правила

Новые штрафы, старые повестки и длинные очереди к адвокатам и военным комиссарам — в России начался осенний призыв. Продлится он, по традиции, до 31 декабря. А отправлять в части срочников начнут уже 16 октября, уточнили в Генштабе. Тем временем в Госдуме поспешили заверить, что набор в армию пройдет по прежним правилам. Но это не совсем так: во-первых, с нынешней осени ужесточается административное наказание для уклонистов и организаций. А, во-вторых, применяются на практике некоторые новые нормы законодательства. Что именно поменяется? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В последний год правила призыва были особенно непостоянны. Еще во время весеннего набора в армию президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Он позволяет комиссариатам рассылать документы не только в бумажном виде, но и через Госуслуги, попутно размещая их в специальном цифровом реестре.

Однако к октябрю он так и не заработал, в Минцифры заявили, что на федеральном уровне база появится не раньше 2025 года. Впрочем, в некоторых регионах — каких именно, неизвестно — систему все-таки опробуют уже нынешней осенью. Поэтому часть россиян электронные повестки получит, но они лишь продублируют традиционные документы, уточнили в Госдуме. Как это отразится на юридическом статусе онлайн-уведомлений, по-прежнему непонятно.

Зато точно известно, что наказания для уклонистов, прописанные в новом законе, будут действовать. Например, если в течение 20 дней с даты, указанной в повестке, гражданин не придет в военкомат, ему запретят брать кредиты, регистрировать ИП и управлять автомобилем, напоминает адвокат Александр Передрук:

«Пока нет реестров воинского учета, эти меры могут применяться без соответствующей информационной инфраструктуры, то есть комиссар вправе направить в компетентные органы государственной власти запрос на введение запрета управления транспортным средством. А снимают запрет двумя способами: либо в случае, если гражданин предоставляет документ, подтверждающий уважительность причины его неявки по повестке, либо же если он является по повестке».

Летом Госдума повысила призывной возраст: нижняя планка осталась прежней — 18 лет, а вот верхняя увеличилась с 27 до 30 лет. Однако осеннего набора новые правила не коснутся, они вступают в силу только с 1 января 2024 года.

А вот другая норма, утвержденная парламентом в июле, действует уже сейчас. Как только военнообязанному направят повестку, выезд за рубеж для него будет закрыт. То есть случиться это может даже раньше, чем документ дойдет до гражданина.

Кроме того, увеличивается штраф за неявку в военкомат без уважительной причины: с прежних 3 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Причем, наказать могут даже тех, кто опоздает в комиссариат на пару часов, предупреждает юрист, учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин:

«Если у вас в повестке написано, что явка в военкомат назначена, например, на 10 утра, а вы пришли в 12 без уважительной причины, по идее, вы тоже должны подвергаться административной ответственности. Уважительная причина — это состояние здоровья, независящие от вас обстоятельства, например, вы взяли билет на поезд, а он опоздал, тяжкое заболевание близких родственников или их смерть. На практике, боюсь, никаких способов известить военкомат, кроме как направить туда бумажное письмо, нет».

Ужесточается ответственность и для организаций. Если компания вовремя не предоставит списки сотрудников в комиссариат или не вручит работникам повестки, ей грозит почти полумиллионный штраф. На этом фоне юрлица стали чаще отдавать воинский учет на аутсорс адвокатским бюро, говорит старший юрист компании Unistaff Payroll холдинга Ancor Алина Неретина:

«Имеющиеся в компании ресурсы просто не успевают отслеживать эти огромные количества изменений в рамках воинского учета. И гораздо проще передать данную задачу людям, которые на этом специализируются. Это абсолютно весь комплекс услуг — заполнение личных карточек сотрудников, направление информации в военкомат».

Всего этой осенью армию должны пополнить 130 тыс. человек, отправлять новобранцев в ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон или зону боевых действий не будут, пообещали в Генштабе. Впрочем, законов, которые запрещали бы это делать, в России не приняли.

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Владимир Расулов