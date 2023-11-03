Пара вне системы

Олег Протопопов умер на 92-м году жизни в своем доме в швейцарском Гриндельвальде. С его побед в 1960-е, включая две олимпийские, в паре с ушедшей на шесть лет раньше женой Людмилой Белоусовой начался взлет отечественного фигурного катания, его до сих пор продолжающаяся «золотая эра». Хотя на самом деле этот дуэт был слишком особенным, слишком неповторимым, чтобы выстраивать его в какой-то, пусть очень почетный, геройский ряд. И знаменитый побег Белоусовой и Протопопова из СССР ради выступлений в профессиональных шоу лишь подчеркнул их абсолютную внесистемность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время ледового шоу в 2007 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время ледового шоу в 2007 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Эта великая пара, как и всякий уникальный шедевр, возникла вопреки обстоятельствам. В 1947 году Олегу Протопопову, только начавшему заниматься фигурным катанием, было уже 15 — слишком поздно, чтобы мечтать о серьезных достижениях. А хрупкая девушка Людмила Белоусова к тому моменту, когда спустя несколько лет Протопопов, накопивший некоторый опыт в парных выступлениях, от этого жанра, не видя никаких перспектив, успела отказаться, чтобы стать одиночницей. Но они, два незнакомых человека, отчего-то решили все-таки попробовать кататься вместе и больше не расставались — ни на льду, ни вне его. Так возник не спортивный дуэт, а спортивный союз, который под руководством ленинградского тренера Игоря Москвина принялся покорять выглядевшую недоступной вершину.

Это сейчас отечественные успехи в фигурном катании, в том числе катании парном, представляются чем-то абсолютно естественным. В те времена лидерами были другие — североамериканцы, европейцы. Белоусова и Протопопов стартовали на крупнейших турнирах с позиций за пределами первой десятки, но год за годом приближались к фронтменам. А на Олимпиаде 1964 года в Инсбруке случилось чудо. Ее фавориты — немцы Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, только что в очередной раз побившие советскую пару на чемпионате Европы,— наконец, проиграли ей, очаровавшей судей слишком безупречным прокатом.

А дальше был период абсолютной гегемонии Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, завоевывавших золото за золотом на европейских, на мировых первенствах.

Период восхищения всем миром настоящей спортивной аномалией.

Их программы и в наши дни пересматривают, чтобы увидеть, что это такое — когда сложность и простота сочетаются настолько органично, что сами эти понятия теряют всякий смысл. Тема программ всегда одна и та же — любовь, романтика. Музыкальное сопровождение — классика: Бетховен, Сен-Санс, Рахманинов. А на льду два фигуриста, которые вроде бы не делают никаких зубодробительных трюков, не играют в надрыв, но все равно примагничивают взгляд.

Потом, через некоторое время, понимаешь чем: тем, что создается впечатление, будто перед тобой не два человека, а нечто совершенно цельное, неразделимое, спаянное накрепко.

И лишь словом «синхронность» это ощущение цельности не объяснишь. Его не объяснишь даже словами самого Протопопова, который говорил, что они с Белоусовой для создания эффекта, покорявшего и зрителей, и арбитров, старались держаться во время проката как можно ближе друг к другу. В этом эффекте монолитности все равно больше метафизики, чем земного.

В 1960-е парное катание уже решительно двигалось в привычном для современного поколения направлении, в сторону повышения трудности технического контента — в первую очередь поддержек, прыжков. А Людмила Белоусова и Олег Протопопов словно принципиально отказывались плыть по течению. У них есть «именные» элементы. Но они — шикарные спирали-тодесы, которые фигуристы назвали спиралями жизни, любви и смерти,— в отличие от более ценных с точки зрения оценок акробатических штучек, идеально вписывались в их особенный стиль, который было бесполезно и бессмысленно копировать.

Он принес Белоусовой и Протопопову, существовавшим как бы в отдельной вселенной, игнорировавшей общепринятые законы, еще одно олимпийское золото — в Гренобле в 1968 году. После него на авансцену вышли уже те, кто крепче ухватился за тренды. В парном катании открылась иная эпоха — с зажигательной и бесстрашной Ириной Родниной в статусе маяка. А Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, не попавших на Олимпиаду 1972 года в Саппоро, отправили из спорта в Ленинградский балет на льду. В нем они служили вплоть до своего бегства на швейцарских гастролях в 1979-м, превратившего легенд в персон нон-грата для СССР, чьи руководители, естественно, никогда не хотели рассказать, зачем Белоусова и Протопопов в действительности остались за границей. Их точно не интересовали деньги, и капитал, позволяющий вести комфортный образ жизни, такой как у других спортивных суперзвезд, они умудрились так и не скопить.

Их интересовала исключительно возможность продолжать выступать — не в балете на льду, а в настоящем фигурном катании.

А профессиональные турниры были недоступны для советских фигуристов. На этих турнирах Белоусову и Протопопова с их никуда не девшимся репертуаром из классики и любви принимали, несмотря на солидный возраст, не менее тепло, нежели куда более молодых кумиров.

Фотогалерея Как спортсмены сбегали из СССР Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виктор Корчной, шахматист, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта

27 июля 1976 года попросил политического убежища в Амстердаме во время турнира и навсегда остался в Европе. Советское руководство лишило его звания заслуженного мастера спорта. В составе сборной Швейцарии 10 раз участвовал в Шахматной олимпиаде, наивысшее достижение — 6-е место. Скончался в Швейцарии 6 июня 2016 года на 86-м году жизни Фото: В. Галактионов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Алехин, шахматист, первый чемпион РСФСР, чемпион мира

Сбежал из советской России в 1921 году и поселился во Франции. Через четыре года получил французское гражданство. В 1927 году стал чемпионом мира, победив Хосе Рауля Капабланку. В 1929 и 1934 годах защитил титул, в 1935-м проиграл матч Максу Эйве, но через два года победил в матче-реванше и удерживал звание чемпиона мира до самой смерти (1946) Фото: ТАСС Людмила Белоусова и Олег Протопопов, фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы в парном фигурном катании, заслуженные мастера спорта, супруги

Сбежали из СССР в 1979 году во время гастролей в Швейцарии, попросив политического убежища. На тот момент оба уже ушли из большого спорта. Поселились в деревушке Гриндельвальд, в 1995 году получили швейцарское гражданство Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Могильный, хоккеист, олимпийский чемпион по хоккею 1988 года, чемпион мира 1989 года, трехкратный чемпион СССР

В 1989 году во время победного для СССР чемпионата мира в Швеции игрок сбежал в США, где попросил политического убежища. Вскоре он стал успешно выступать в НХЛ, в 2000 году стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006-м завершил карьеру, вернулся в Россию. Президент хоккейного клуба «Амур», член правления Ночной хоккейной лиги Фото: Игорь Уткин / ТАСС Сергей Федоров, хоккеист, трехкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный (на момент побега) чемпион мира, заслуженный мастер спорта

Во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 году при поддержке вице-президента клуба «Детройт Ред Уингз» Джима Лайтса покинул сборную, чтобы остаться в США. В НХЛ выиграл три Кубка Стэнли, провел 1248 матчей и набрал 1179 очков. Карьеру игрока завершил в 2012 году в магнитогорском «Металлурге». Входит в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Виктор Нечаев, хоккеист, нападающий сборной СССР

Сбежал из страны в 1982 году благодаря фиктивному браку с американкой. В НХЛ сыграл всего три матча, в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил одну шайбу. После третьей игры вместо предложенного ему контракта по схеме «2+1» Нечаев решил подписать договор только на один год, который, как оказалось, не гарантировал ему место в основе «Кингз». Вскоре был переведен в клуб ИХЛ «Сагино Гирс», где выступал до конца сезона 1982/83. Завершил карьеру из-за травмы спины. Живет в США Фото: Los Angeles Kings Игорь Иванов, шахматист, гроссмейстер

Сбежал из СССР в 1980 году. Возвращаясь с Кубы, выбежал из самолета во время дозаправки в канадском аэропорту Гандер и попросил политического убежища. В 1980-е четыре раза выигрывал чемпионат Канады. Получил звание гроссмейстера незадолго до смерти в 2005 году Сергей Немцанов, чемпион СССР по прыжкам в воду

Попытался сбежать из СССР в 1976 году во время Олимпиады в Монреале. Власти Канады вернули беглеца на родину: убежище предоставлялось только с 18 лет, а на момент побега Немцанову было всего 17. Канадцы потребовали гарантий, что к молодому человеку не будут применяться карательные меры. Его действительно не тронули, но больше спортсмена не пускали на международные соревнования. После развала СССР эмигрировал в США по приглашению сына, который тоже стал прыгуном в воду Фото: В. Кутыров / ТАСС Следующая фотография 1 / 8 Виктор Корчной, шахматист, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта

27 июля 1976 года попросил политического убежища в Амстердаме во время турнира и навсегда остался в Европе. Советское руководство лишило его звания заслуженного мастера спорта. В составе сборной Швейцарии 10 раз участвовал в Шахматной олимпиаде, наивысшее достижение — 6-е место. Скончался в Швейцарии 6 июня 2016 года на 86-м году жизни Фото: В. Галактионов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Алехин, шахматист, первый чемпион РСФСР, чемпион мира

Сбежал из советской России в 1921 году и поселился во Франции. Через четыре года получил французское гражданство. В 1927 году стал чемпионом мира, победив Хосе Рауля Капабланку. В 1929 и 1934 годах защитил титул, в 1935-м проиграл матч Максу Эйве, но через два года победил в матче-реванше и удерживал звание чемпиона мира до самой смерти (1946) Фото: ТАСС Людмила Белоусова и Олег Протопопов, фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы в парном фигурном катании, заслуженные мастера спорта, супруги

Сбежали из СССР в 1979 году во время гастролей в Швейцарии, попросив политического убежища. На тот момент оба уже ушли из большого спорта. Поселились в деревушке Гриндельвальд, в 1995 году получили швейцарское гражданство Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Могильный, хоккеист, олимпийский чемпион по хоккею 1988 года, чемпион мира 1989 года, трехкратный чемпион СССР

В 1989 году во время победного для СССР чемпионата мира в Швеции игрок сбежал в США, где попросил политического убежища. Вскоре он стал успешно выступать в НХЛ, в 2000 году стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006-м завершил карьеру, вернулся в Россию. Президент хоккейного клуба «Амур», член правления Ночной хоккейной лиги Фото: Игорь Уткин / ТАСС Сергей Федоров, хоккеист, трехкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный (на момент побега) чемпион мира, заслуженный мастер спорта

Во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 году при поддержке вице-президента клуба «Детройт Ред Уингз» Джима Лайтса покинул сборную, чтобы остаться в США. В НХЛ выиграл три Кубка Стэнли, провел 1248 матчей и набрал 1179 очков. Карьеру игрока завершил в 2012 году в магнитогорском «Металлурге». Входит в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Виктор Нечаев, хоккеист, нападающий сборной СССР

Сбежал из страны в 1982 году благодаря фиктивному браку с американкой. В НХЛ сыграл всего три матча, в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил одну шайбу. После третьей игры вместо предложенного ему контракта по схеме «2+1» Нечаев решил подписать договор только на один год, который, как оказалось, не гарантировал ему место в основе «Кингз». Вскоре был переведен в клуб ИХЛ «Сагино Гирс», где выступал до конца сезона 1982/83. Завершил карьеру из-за травмы спины. Живет в США Фото: Los Angeles Kings Игорь Иванов, шахматист, гроссмейстер

Сбежал из СССР в 1980 году. Возвращаясь с Кубы, выбежал из самолета во время дозаправки в канадском аэропорту Гандер и попросил политического убежища. В 1980-е четыре раза выигрывал чемпионат Канады. Получил звание гроссмейстера незадолго до смерти в 2005 году Сергей Немцанов, чемпион СССР по прыжкам в воду

Попытался сбежать из СССР в 1976 году во время Олимпиады в Монреале. Власти Канады вернули беглеца на родину: убежище предоставлялось только с 18 лет, а на момент побега Немцанову было всего 17. Канадцы потребовали гарантий, что к молодому человеку не будут применяться карательные меры. Его действительно не тронули, но больше спортсмена не пускали на международные соревнования. После развала СССР эмигрировал в США по приглашению сына, который тоже стал прыгуном в воду Фото: В. Кутыров / ТАСС Смотреть

Впрочем, и они не казались, даже когда в 2003 году впервые после побега приехали на родину по приглашению возглавившего российскую спортивную отрасль Вячеслава Фетисова, спортсменами, чьи карьеры уходят корнями в 1950-е. От них и пожилых парадоксальным образом веяло свежей юностью, будто время забыло о своих незыблемых принципах в отношении двух вечных влюбленных, проживших жизнь вне каких-либо систем.

Алексей Доспехов