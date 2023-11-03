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Пара вне системы

Умер советский фигурист Олег Протопопов

Олег Протопопов умер на 92-м году жизни в своем доме в швейцарском Гриндельвальде. С его побед в 1960-е, включая две олимпийские, в паре с ушедшей на шесть лет раньше женой Людмилой Белоусовой начался взлет отечественного фигурного катания, его до сих пор продолжающаяся «золотая эра». Хотя на самом деле этот дуэт был слишком особенным, слишком неповторимым, чтобы выстраивать его в какой-то, пусть очень почетный, геройский ряд. И знаменитый побег Белоусовой и Протопопова из СССР ради выступлений в профессиональных шоу лишь подчеркнул их абсолютную внесистемность.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время ледового шоу в 2007 году

Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время ледового шоу в 2007 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время ледового шоу в 2007 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Эта великая пара, как и всякий уникальный шедевр, возникла вопреки обстоятельствам. В 1947 году Олегу Протопопову, только начавшему заниматься фигурным катанием, было уже 15 — слишком поздно, чтобы мечтать о серьезных достижениях. А хрупкая девушка Людмила Белоусова к тому моменту, когда спустя несколько лет Протопопов, накопивший некоторый опыт в парных выступлениях, от этого жанра, не видя никаких перспектив, успела отказаться, чтобы стать одиночницей. Но они, два незнакомых человека, отчего-то решили все-таки попробовать кататься вместе и больше не расставались — ни на льду, ни вне его. Так возник не спортивный дуэт, а спортивный союз, который под руководством ленинградского тренера Игоря Москвина принялся покорять выглядевшую недоступной вершину.

Это сейчас отечественные успехи в фигурном катании, в том числе катании парном, представляются чем-то абсолютно естественным. В те времена лидерами были другие — североамериканцы, европейцы. Белоусова и Протопопов стартовали на крупнейших турнирах с позиций за пределами первой десятки, но год за годом приближались к фронтменам. А на Олимпиаде 1964 года в Инсбруке случилось чудо. Ее фавориты — немцы Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, только что в очередной раз побившие советскую пару на чемпионате Европы,— наконец, проиграли ей, очаровавшей судей слишком безупречным прокатом.

А дальше был период абсолютной гегемонии Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, завоевывавших золото за золотом на европейских, на мировых первенствах.

Период восхищения всем миром настоящей спортивной аномалией.

Россияне пополнили Зал славы фигурного катания

Их программы и в наши дни пересматривают, чтобы увидеть, что это такое — когда сложность и простота сочетаются настолько органично, что сами эти понятия теряют всякий смысл. Тема программ всегда одна и та же — любовь, романтика. Музыкальное сопровождение — классика: Бетховен, Сен-Санс, Рахманинов. А на льду два фигуриста, которые вроде бы не делают никаких зубодробительных трюков, не играют в надрыв, но все равно примагничивают взгляд.

Потом, через некоторое время, понимаешь чем: тем, что создается впечатление, будто перед тобой не два человека, а нечто совершенно цельное, неразделимое, спаянное накрепко.

И лишь словом «синхронность» это ощущение цельности не объяснишь. Его не объяснишь даже словами самого Протопопова, который говорил, что они с Белоусовой для создания эффекта, покорявшего и зрителей, и арбитров, старались держаться во время проката как можно ближе друг к другу. В этом эффекте монолитности все равно больше метафизики, чем земного.

В 1960-е парное катание уже решительно двигалось в привычном для современного поколения направлении, в сторону повышения трудности технического контента — в первую очередь поддержек, прыжков. А Людмила Белоусова и Олег Протопопов словно принципиально отказывались плыть по течению. У них есть «именные» элементы. Но они — шикарные спирали-тодесы, которые фигуристы назвали спиралями жизни, любви и смерти,— в отличие от более ценных с точки зрения оценок акробатических штучек, идеально вписывались в их особенный стиль, который было бесполезно и бессмысленно копировать.

Некролог Людмилы Белоусовой, партнерши Олега Протопопова

Некролог Людмилы Белоусовой, партнерши Олега Протопопова

Он принес Белоусовой и Протопопову, существовавшим как бы в отдельной вселенной, игнорировавшей общепринятые законы, еще одно олимпийское золото — в Гренобле в 1968 году. После него на авансцену вышли уже те, кто крепче ухватился за тренды. В парном катании открылась иная эпоха — с зажигательной и бесстрашной Ириной Родниной в статусе маяка. А Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, не попавших на Олимпиаду 1972 года в Саппоро, отправили из спорта в Ленинградский балет на льду. В нем они служили вплоть до своего бегства на швейцарских гастролях в 1979-м, превратившего легенд в персон нон-грата для СССР, чьи руководители, естественно, никогда не хотели рассказать, зачем Белоусова и Протопопов в действительности остались за границей. Их точно не интересовали деньги, и капитал, позволяющий вести комфортный образ жизни, такой как у других спортивных суперзвезд, они умудрились так и не скопить.

Их интересовала исключительно возможность продолжать выступать — не в балете на льду, а в настоящем фигурном катании.

А профессиональные турниры были недоступны для советских фигуристов. На этих турнирах Белоусову и Протопопова с их никуда не девшимся репертуаром из классики и любви принимали, несмотря на солидный возраст, не менее тепло, нежели куда более молодых кумиров.

Фотогалерея

Как спортсмены сбегали из СССР

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&lt;b>Виктор Корчной, шахматист, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта&lt;/b>&lt;br> 27 июля 1976 года попросил политического убежища в Амстердаме во время турнира и навсегда остался в Европе. Советское руководство лишило его звания заслуженного мастера спорта. В составе сборной Швейцарии 10 раз участвовал в Шахматной олимпиаде, наивысшее достижение — 6-е место. Скончался в Швейцарии 6 июня 2016 года на 86-м году жизни

Виктор Корчной, шахматист, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта
27 июля 1976 года попросил политического убежища в Амстердаме во время турнира и навсегда остался в Европе. Советское руководство лишило его звания заслуженного мастера спорта. В составе сборной Швейцарии 10 раз участвовал в Шахматной олимпиаде, наивысшее достижение — 6-е место. Скончался в Швейцарии 6 июня 2016 года на 86-м году жизни

Фото: В. Галактионов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

&lt;b>Александр Алехин, шахматист, первый чемпион РСФСР, чемпион мира&lt;/b>&lt;br> Сбежал из советской России в 1921 году и поселился во Франции. Через четыре года получил французское гражданство. В 1927 году стал чемпионом мира, победив Хосе Рауля Капабланку. В 1929 и 1934 годах защитил титул, в 1935-м проиграл матч Максу Эйве, но через два года победил в матче-реванше и удерживал звание чемпиона мира до самой смерти (1946)

Александр Алехин, шахматист, первый чемпион РСФСР, чемпион мира
Сбежал из советской России в 1921 году и поселился во Франции. Через четыре года получил французское гражданство. В 1927 году стал чемпионом мира, победив Хосе Рауля Капабланку. В 1929 и 1934 годах защитил титул, в 1935-м проиграл матч Максу Эйве, но через два года победил в матче-реванше и удерживал звание чемпиона мира до самой смерти (1946)

Фото: ТАСС

&lt;b>Людмила Белоусова и Олег Протопопов, фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы в парном фигурном катании, заслуженные мастера спорта, супруги&lt;/b>&lt;br> Сбежали из СССР в 1979 году во время гастролей в Швейцарии, попросив политического убежища. На тот момент оба уже ушли из большого спорта. Поселились в деревушке Гриндельвальд, в 1995 году получили швейцарское гражданство

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы в парном фигурном катании, заслуженные мастера спорта, супруги
Сбежали из СССР в 1979 году во время гастролей в Швейцарии, попросив политического убежища. На тот момент оба уже ушли из большого спорта. Поселились в деревушке Гриндельвальд, в 1995 году получили швейцарское гражданство

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

&lt;b>Александр Могильный, хоккеист, олимпийский чемпион по хоккею 1988 года, чемпион мира 1989 года, трехкратный чемпион СССР&lt;/b>&lt;br> В 1989 году во время победного для СССР чемпионата мира в Швеции игрок сбежал в США, где попросил политического убежища. Вскоре он стал успешно выступать в НХЛ, в 2000 году стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006-м завершил карьеру, вернулся в Россию. Президент хоккейного клуба «Амур», член правления Ночной хоккейной лиги

Александр Могильный, хоккеист, олимпийский чемпион по хоккею 1988 года, чемпион мира 1989 года, трехкратный чемпион СССР
В 1989 году во время победного для СССР чемпионата мира в Швеции игрок сбежал в США, где попросил политического убежища. Вскоре он стал успешно выступать в НХЛ, в 2000 году стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006-м завершил карьеру, вернулся в Россию. Президент хоккейного клуба «Амур», член правления Ночной хоккейной лиги

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

&lt;b>Сергей Федоров, хоккеист, трехкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный (на момент побега) чемпион мира, заслуженный мастер спорта&lt;/b>&lt;br> Во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 году при поддержке вице-президента клуба «Детройт Ред Уингз» Джима Лайтса покинул сборную, чтобы остаться в США. В НХЛ выиграл три Кубка Стэнли, провел 1248 матчей и набрал 1179 очков. Карьеру игрока завершил в 2012 году в магнитогорском «Металлурге». Входит в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Сергей Федоров, хоккеист, трехкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный (на момент побега) чемпион мира, заслуженный мастер спорта
Во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 году при поддержке вице-президента клуба «Детройт Ред Уингз» Джима Лайтса покинул сборную, чтобы остаться в США. В НХЛ выиграл три Кубка Стэнли, провел 1248 матчей и набрал 1179 очков. Карьеру игрока завершил в 2012 году в магнитогорском «Металлурге». Входит в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

&lt;b>Виктор Нечаев, хоккеист, нападающий сборной СССР&lt;/b>&lt;br> Сбежал из страны в 1982 году благодаря фиктивному браку с американкой. В НХЛ сыграл всего три матча, в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил одну шайбу. После третьей игры вместо предложенного ему контракта по схеме «2+1» Нечаев решил подписать договор только на один год, который, как оказалось, не гарантировал ему место в основе «Кингз». Вскоре был переведен в клуб ИХЛ «Сагино Гирс», где выступал до конца сезона 1982/83. Завершил карьеру из-за травмы спины. Живет в США

Виктор Нечаев, хоккеист, нападающий сборной СССР
Сбежал из страны в 1982 году благодаря фиктивному браку с американкой. В НХЛ сыграл всего три матча, в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил одну шайбу. После третьей игры вместо предложенного ему контракта по схеме «2+1» Нечаев решил подписать договор только на один год, который, как оказалось, не гарантировал ему место в основе «Кингз». Вскоре был переведен в клуб ИХЛ «Сагино Гирс», где выступал до конца сезона 1982/83. Завершил карьеру из-за травмы спины. Живет в США

Фото: Los Angeles Kings

&lt;b>Игорь Иванов, шахматист, гроссмейстер&lt;/b>&lt;br> Сбежал из СССР в 1980 году. Возвращаясь с Кубы, выбежал из самолета во время дозаправки в канадском аэропорту Гандер и попросил политического убежища. В 1980-е четыре раза выигрывал чемпионат Канады. Получил звание гроссмейстера незадолго до смерти в 2005 году

Игорь Иванов, шахматист, гроссмейстер
Сбежал из СССР в 1980 году. Возвращаясь с Кубы, выбежал из самолета во время дозаправки в канадском аэропорту Гандер и попросил политического убежища. В 1980-е четыре раза выигрывал чемпионат Канады. Получил звание гроссмейстера незадолго до смерти в 2005 году

&lt;b>Сергей Немцанов, чемпион СССР по прыжкам в воду&lt;/b>&lt;br> Попытался сбежать из СССР в 1976 году во время Олимпиады в Монреале. Власти Канады вернули беглеца на родину: убежище предоставлялось только с 18 лет, а на момент побега Немцанову было всего 17. Канадцы потребовали гарантий, что к молодому человеку не будут применяться карательные меры. Его действительно не тронули, но больше спортсмена не пускали на международные соревнования. После развала СССР эмигрировал в США по приглашению сына, который тоже стал прыгуном в воду

Сергей Немцанов, чемпион СССР по прыжкам в воду
Попытался сбежать из СССР в 1976 году во время Олимпиады в Монреале. Власти Канады вернули беглеца на родину: убежище предоставлялось только с 18 лет, а на момент побега Немцанову было всего 17. Канадцы потребовали гарантий, что к молодому человеку не будут применяться карательные меры. Его действительно не тронули, но больше спортсмена не пускали на международные соревнования. После развала СССР эмигрировал в США по приглашению сына, который тоже стал прыгуном в воду

Фото: В. Кутыров / ТАСС

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Виктор Корчной, шахматист, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта
27 июля 1976 года попросил политического убежища в Амстердаме во время турнира и навсегда остался в Европе. Советское руководство лишило его звания заслуженного мастера спорта. В составе сборной Швейцарии 10 раз участвовал в Шахматной олимпиаде, наивысшее достижение — 6-е место. Скончался в Швейцарии 6 июня 2016 года на 86-м году жизни

Фото: В. Галактионов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Алехин, шахматист, первый чемпион РСФСР, чемпион мира
Сбежал из советской России в 1921 году и поселился во Франции. Через четыре года получил французское гражданство. В 1927 году стал чемпионом мира, победив Хосе Рауля Капабланку. В 1929 и 1934 годах защитил титул, в 1935-м проиграл матч Максу Эйве, но через два года победил в матче-реванше и удерживал звание чемпиона мира до самой смерти (1946)

Фото: ТАСС

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы в парном фигурном катании, заслуженные мастера спорта, супруги
Сбежали из СССР в 1979 году во время гастролей в Швейцарии, попросив политического убежища. На тот момент оба уже ушли из большого спорта. Поселились в деревушке Гриндельвальд, в 1995 году получили швейцарское гражданство

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Могильный, хоккеист, олимпийский чемпион по хоккею 1988 года, чемпион мира 1989 года, трехкратный чемпион СССР
В 1989 году во время победного для СССР чемпионата мира в Швеции игрок сбежал в США, где попросил политического убежища. Вскоре он стал успешно выступать в НХЛ, в 2000 году стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006-м завершил карьеру, вернулся в Россию. Президент хоккейного клуба «Амур», член правления Ночной хоккейной лиги

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Сергей Федоров, хоккеист, трехкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный (на момент побега) чемпион мира, заслуженный мастер спорта
Во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 году при поддержке вице-президента клуба «Детройт Ред Уингз» Джима Лайтса покинул сборную, чтобы остаться в США. В НХЛ выиграл три Кубка Стэнли, провел 1248 матчей и набрал 1179 очков. Карьеру игрока завершил в 2012 году в магнитогорском «Металлурге». Входит в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Виктор Нечаев, хоккеист, нападающий сборной СССР
Сбежал из страны в 1982 году благодаря фиктивному браку с американкой. В НХЛ сыграл всего три матча, в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил одну шайбу. После третьей игры вместо предложенного ему контракта по схеме «2+1» Нечаев решил подписать договор только на один год, который, как оказалось, не гарантировал ему место в основе «Кингз». Вскоре был переведен в клуб ИХЛ «Сагино Гирс», где выступал до конца сезона 1982/83. Завершил карьеру из-за травмы спины. Живет в США

Фото: Los Angeles Kings

Игорь Иванов, шахматист, гроссмейстер
Сбежал из СССР в 1980 году. Возвращаясь с Кубы, выбежал из самолета во время дозаправки в канадском аэропорту Гандер и попросил политического убежища. В 1980-е четыре раза выигрывал чемпионат Канады. Получил звание гроссмейстера незадолго до смерти в 2005 году

Сергей Немцанов, чемпион СССР по прыжкам в воду
Попытался сбежать из СССР в 1976 году во время Олимпиады в Монреале. Власти Канады вернули беглеца на родину: убежище предоставлялось только с 18 лет, а на момент побега Немцанову было всего 17. Канадцы потребовали гарантий, что к молодому человеку не будут применяться карательные меры. Его действительно не тронули, но больше спортсмена не пускали на международные соревнования. После развала СССР эмигрировал в США по приглашению сына, который тоже стал прыгуном в воду

Фото: В. Кутыров / ТАСС

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Впрочем, и они не казались, даже когда в 2003 году впервые после побега приехали на родину по приглашению возглавившего российскую спортивную отрасль Вячеслава Фетисова, спортсменами, чьи карьеры уходят корнями в 1950-е. От них и пожилых парадоксальным образом веяло свежей юностью, будто время забыло о своих незыблемых принципах в отношении двух вечных влюбленных, проживших жизнь вне каких-либо систем.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Жизнь и карьера Олега Протопопова

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«Я помню пайки хлеба — тяжелого, влажного хлеба — и крохотные довески, приколотые спичками к ним» &lt;BR>Олег Протопопов родился в Ленинграде 16 июля 1932 года. Фигурист говорил, что первые коньки ему подарил отчим, поэт Дмитрий Цензор. Кроме того, он «спас нам жизнь, вытащив нас с мамой из блокадного Ленинграда, когда мы были уже на грани смерти»

«Я помню пайки хлеба — тяжелого, влажного хлеба — и крохотные довески, приколотые спичками к ним»
Олег Протопопов родился в Ленинграде 16 июля 1932 года. Фигурист говорил, что первые коньки ему подарил отчим, поэт Дмитрий Цензор. Кроме того, он «спас нам жизнь, вытащив нас с мамой из блокадного Ленинграда, когда мы были уже на грани смерти»

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1947 году, в возрасте 15 лет, начал заниматься фигурным катанием. Должен был выступать на Всесоюзных соревнованиях в 1951 году, но был призван в армию. Служил на Балтийском флоте. Изначально выступал с Маргаритой Богоявленской. Они выиграли бронзу на чемпионате СССР 1953 года &lt;BR>На фото: Олег Протопопов (второй справа) играет в хоккей со своей партнершей Людмилой Белоусовой

В 1947 году, в возрасте 15 лет, начал заниматься фигурным катанием. Должен был выступать на Всесоюзных соревнованиях в 1951 году, но был призван в армию. Служил на Балтийском флоте. Изначально выступал с Маргаритой Богоявленской. Они выиграли бронзу на чемпионате СССР 1953 года
На фото: Олег Протопопов (второй справа) играет в хоккей со своей партнершей Людмилой Белоусовой

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1954 года начал выступать с Людмилой Белоусовой. К 1957 году они получили звания мастеров спорта, завоевали две бронзы и одно серебро на чемпионате СССР. В этом же году спортсмены поженились

С 1954 года начал выступать с Людмилой Белоусовой. К 1957 году они получили звания мастеров спорта, завоевали две бронзы и одно серебро на чемпионате СССР. В этом же году спортсмены поженились

Фото: Исаак Тункель / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Дебютировали на международной арене в 1958 году на чемпионатах Европы и мира. В 1960 году впервые выступили на Олимпиаде. С 1958 по 1961 год трижды становились серебряными призерами чемпионата СССР

Дебютировали на международной арене в 1958 году на чемпионатах Европы и мира. В 1960 году впервые выступили на Олимпиаде. С 1958 по 1961 год трижды становились серебряными призерами чемпионата СССР

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Первый успех на международной арене завоевали в 1962 году, став серебряными призерами чемпионатов мира и Европы. В этом же году выиграли золото на первенстве СССР. В 1963 и 1964 годах повторили все эти результаты. Кроме того, в 1964 году взяли золото на Олимпийских играх в Австрии

Первый успех на международной арене завоевали в 1962 году, став серебряными призерами чемпионатов мира и Европы. В этом же году выиграли золото на первенстве СССР. В 1963 и 1964 годах повторили все эти результаты. Кроме того, в 1964 году взяли золото на Олимпийских играх в Австрии

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Нас интересовала не только смена ритмов, как это было раньше, как это было и есть у большинства фигуристов. Нас интересовала смена эмоций, настроений. Мы искали внутреннее содержание» &lt;BR> Пик карьеры спортсменов пришелся на 1965–1968 года. В этот период пара четырежды выигрывала чемпионаты мира и Европы, трижды первенство СССР и вновь завоевала золото на Олимпиаде 1968 года во Франции

«Нас интересовала не только смена ритмов, как это было раньше, как это было и есть у большинства фигуристов. Нас интересовала смена эмоций, настроений. Мы искали внутреннее содержание»
Пик карьеры спортсменов пришелся на 1965–1968 года. В этот период пара четырежды выигрывала чемпионаты мира и Европы, трижды первенство СССР и вновь завоевала золото на Олимпиаде 1968 года во Франции

Фото: Universal / Corbis / VCG / Getty Images

В 1969 году пара взяла серебро на чемпионатах Европы и СССР и стала третьей на мировом первенстве. В следующий раз они взяли медали лишь в 1972 году, став бронзовыми призерами чемпионата СССР. В этом же году пара решила уйти из большого спорта

В 1969 году пара взяла серебро на чемпионатах Европы и СССР и стала третьей на мировом первенстве. В следующий раз они взяли медали лишь в 1972 году, став бронзовыми призерами чемпионата СССР. В этом же году пара решила уйти из большого спорта

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

Фигуристы начали работать в Ленинградском балете на льду. 24 сентября 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Спортсмены были лишены званий мастеров спорта. Записи об их победах были удалены из советских справочников о достижениях СССР на Олимпиадах. Сами фигуристы заявили, что не хотели покидать большой спорт и считали, что за границей их таланты будут ценить больше

Фигуристы начали работать в Ленинградском балете на льду. 24 сентября 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Спортсмены были лишены званий мастеров спорта. Записи об их победах были удалены из советских справочников о достижениях СССР на Олимпиадах. Сами фигуристы заявили, что не хотели покидать большой спорт и считали, что за границей их таланты будут ценить больше

Фото: Сафонов / РИА Новости

«Родина — это место, где мы родились. В Ленинграде я родился, это моя родина» &lt;BR>В 1995 году получили гражданство Швейцарии и выступили на открытии чемпионата Европы. Впервые пара посетила Россию после эмиграции в 2003 году. В 2014 году присутствовали на Олимпиаде в Сочи

«Родина — это место, где мы родились. В Ленинграде я родился, это моя родина»
В 1995 году получили гражданство Швейцарии и выступили на открытии чемпионата Европы. Впервые пара посетила Россию после эмиграции в 2003 году. В 2014 году присутствовали на Олимпиаде в Сочи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Знаете, мы с Людмилой за все 63 года про любовь никогда не говорили» &lt;BR>Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года 26 сентября 2017 года в Гриндельвальде в Швейцарии. Ее тело было кремировано. Урну с прахом Олег Протопопов хранил у себя дома &lt;BR>На фото: с президентом Владимиром Путиным в 2005 году

«Знаете, мы с Людмилой за все 63 года про любовь никогда не говорили»
Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года 26 сентября 2017 года в Гриндельвальде в Швейцарии. Ее тело было кремировано. Урну с прахом Олег Протопопов хранил у себя дома
На фото: с президентом Владимиром Путиным в 2005 году

Фото: Алексей Панов / ТАСС

В 2020 году Олег Протопопов сломал шейку бедру, упав по дороге из супермаркета. Спортсмен рассказал СМИ, что после операции почти год не мог ходить. Позже спортсмен отказался от обезболивающих. В итоге он встал на ноги

В 2020 году Олег Протопопов сломал шейку бедру, упав по дороге из супермаркета. Спортсмен рассказал СМИ, что после операции почти год не мог ходить. Позже спортсмен отказался от обезболивающих. В итоге он встал на ноги

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Олег Протопопов умер 3 ноября 2023 года в Гриндельвальде в Швейцарии. Ему был 91 год

Олег Протопопов умер 3 ноября 2023 года в Гриндельвальде в Швейцарии. Ему был 91 год

Фото: Ivan Sekretarev / AP

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«Я помню пайки хлеба — тяжелого, влажного хлеба — и крохотные довески, приколотые спичками к ним»
Олег Протопопов родился в Ленинграде 16 июля 1932 года. Фигурист говорил, что первые коньки ему подарил отчим, поэт Дмитрий Цензор. Кроме того, он «спас нам жизнь, вытащив нас с мамой из блокадного Ленинграда, когда мы были уже на грани смерти»

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1947 году, в возрасте 15 лет, начал заниматься фигурным катанием. Должен был выступать на Всесоюзных соревнованиях в 1951 году, но был призван в армию. Служил на Балтийском флоте. Изначально выступал с Маргаритой Богоявленской. Они выиграли бронзу на чемпионате СССР 1953 года
На фото: Олег Протопопов (второй справа) играет в хоккей со своей партнершей Людмилой Белоусовой

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1954 года начал выступать с Людмилой Белоусовой. К 1957 году они получили звания мастеров спорта, завоевали две бронзы и одно серебро на чемпионате СССР. В этом же году спортсмены поженились

Фото: Исаак Тункель / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Дебютировали на международной арене в 1958 году на чемпионатах Европы и мира. В 1960 году впервые выступили на Олимпиаде. С 1958 по 1961 год трижды становились серебряными призерами чемпионата СССР

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Первый успех на международной арене завоевали в 1962 году, став серебряными призерами чемпионатов мира и Европы. В этом же году выиграли золото на первенстве СССР. В 1963 и 1964 годах повторили все эти результаты. Кроме того, в 1964 году взяли золото на Олимпийских играх в Австрии

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Нас интересовала не только смена ритмов, как это было раньше, как это было и есть у большинства фигуристов. Нас интересовала смена эмоций, настроений. Мы искали внутреннее содержание»
Пик карьеры спортсменов пришелся на 1965–1968 года. В этот период пара четырежды выигрывала чемпионаты мира и Европы, трижды первенство СССР и вновь завоевала золото на Олимпиаде 1968 года во Франции

Фото: Universal / Corbis / VCG / Getty Images

В 1969 году пара взяла серебро на чемпионатах Европы и СССР и стала третьей на мировом первенстве. В следующий раз они взяли медали лишь в 1972 году, став бронзовыми призерами чемпионата СССР. В этом же году пара решила уйти из большого спорта

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

Фигуристы начали работать в Ленинградском балете на льду. 24 сентября 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Спортсмены были лишены званий мастеров спорта. Записи об их победах были удалены из советских справочников о достижениях СССР на Олимпиадах. Сами фигуристы заявили, что не хотели покидать большой спорт и считали, что за границей их таланты будут ценить больше

Фото: Сафонов / РИА Новости

«Родина — это место, где мы родились. В Ленинграде я родился, это моя родина»
В 1995 году получили гражданство Швейцарии и выступили на открытии чемпионата Европы. Впервые пара посетила Россию после эмиграции в 2003 году. В 2014 году присутствовали на Олимпиаде в Сочи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Знаете, мы с Людмилой за все 63 года про любовь никогда не говорили»
Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года 26 сентября 2017 года в Гриндельвальде в Швейцарии. Ее тело было кремировано. Урну с прахом Олег Протопопов хранил у себя дома
На фото: с президентом Владимиром Путиным в 2005 году

Фото: Алексей Панов / ТАСС

В 2020 году Олег Протопопов сломал шейку бедру, упав по дороге из супермаркета. Спортсмен рассказал СМИ, что после операции почти год не мог ходить. Позже спортсмен отказался от обезболивающих. В итоге он встал на ноги

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Олег Протопопов умер 3 ноября 2023 года в Гриндельвальде в Швейцарии. Ему был 91 год

Фото: Ivan Sekretarev / AP

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