Последнее шиитское предупреждение

Лидер группировки «Хезболла» не стал объявлять войну Израилю, но не исключил что это произойдет в ближайшем будущем. Речь шейха Хасана Насраллы продлилась почти полтора часа. Он начал выступление после того, как истек ультиматум, который «Хезболла» объявила Вашингтону. Группировка требовала, чтобы ЦАХАЛ прекратил военные действия в секторе Газа. Не исключалось, что шейх в своем обращении заявит о вступлении «Хезболлы» в полноценное противостояние с Израилем. Однако вместо этого лидер группировки лишь одобрил нападение 7 октября, которое устроили боевики «Хамаса», и заявил, что это было сделано исключительно Палестиной и ради Палестины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hussein Malla / AP Фото: Hussein Malla / AP

Вместе с этим Хасан Насралла отметил, что «Хезболла» присоединилась к боевым действиям еще 8 октября. По его словам, ракетные обстрелы, которые группировка проводит по северу Израиля, помогают защитить жителей Газы, поскольку оттягивает войска ЦАХАЛа. Однако он не исключил и начала полноценной войны между «Хезболлой» и Израилем.

Вину за нынешний вооруженный конфликт шейх возложил на США. По его словам, именно Вашингтон может остановить агрессию против Газы, поскольку они сами это организовали. Свою речь шейх закончил пожеланием победы для палестинцев.

В целом выступление носило больше символический характер, отметила специальный корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая: «Все было в обычном духе для "Хезболлы" — выражение солидарности, демонстрация своей причастности к этой битве. В общем-то, ничего нового не было сказано.

Действительно, группировка еще с 8 октября обстреливает территорию Израиля. Ее лидер дал понять, что пока все останется в том же духе, усиления противостояния не будет, то есть "Хезболла" вполне довольна той ролью, которую выполняет. Но, конечно, он оставил себе окно возможностей, пригрозив, что все сценарии возможны, все еще может быть.

Вместе с тем это первая речь Хасана Насраллы с начала войны. Молчать уже неприлично, ведь она идет практически месяц, и надо показать, что "Хезболла" не молчит и не бездействует.

Кроме того, 3 ноября в Израиль снова с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, и у них получился некий опосредованный диалог друг с другом. Хасан Насралла заявлял, что Вашингтон им угрожал, но они не сдаются. А представитель Госдепартамента, в свою очередь, напомнил, что США предупреждали "Хезболлу" о последствиях в случае вступления в войну.

Если говорить про Израиль, то для него тот факт, что группировка пока не будет вмешиваться в конфликт, крайне важен, потому что и так продолжаются тяжелые боевые действия на юге. Города здесь остаются под обстрелом. И если бы "Хезболла" решилась еще сильнее втянуться в конфликт, то Иерусалиму нужно было бы еще больше усиливать войска на этом направлении. Это была бы очень тяжелая ситуация».

Параллельно с выступлением лидера «Хезболлы» заявления сделал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что Иерусалим не пойдет на перемирие в Газе без освобождения заложников. Поэтому военные будут продолжать действовать в полную силу.

При этом 3 ноября представитель «Хамас» заявлял телеканалу NBC News о готовности к полному компромиссу по обмену пленными. Но это можно будет сделать только после прекращения огня и только по принципу «всех на всех».

По данным Израиля, в секторе Газа находятся более 200 заложников, в том числе и иностранцы. И хотя речь лидера группировки «Хезболла» кардинально не изменит ход конфликта, тем не менее он продемонстрировал, что арабские страны готовы к дискуссии и ждут этого же от Израиля, считает политолог-востоковед Елена Супонина:

«Ожидания от этой речи колебались в очень широком спектре. Явно есть решение сдержать напряженность. Это последнее китайское предупреждение, после которого возможны любые варианты. Многие полагали, что после этого выступления ситуация неопределенности разрешится, но нет.

Она сохраняется, потому что Хасан Насралла оставил за собой такую "серую" зону, намекнув, что если и дальше события будут развиваться в сторону эскалации, то тогда ливанское движение ничего не исключает и, может быть, даже приступит к нечто большему.

При этом Хасан Насралла — это тертый калач. Когда-то я с ним встречалась, и мое впечатление — он очень осторожный человек. То есть я бы не воспринимала ситуацию так прямолинейно, как некоторые, считая, что "Хезболла" полностью подчиняется приказам из Тегерана. Это совсем не так.

Сейчас Иран и его союзники в регионе продемонстрировали, что они готовы сдерживать гнев людей и выполнять свои обязательства. Теперь, похоже, очередь за американцами показать, что они способны остановить израильскую операцию.

Условие того, что Иерусалим должен поумерить свой пыл очень четко прозвучало в речи Хасана Насраллы. Некоторые в регионе, наверное, ожидали большего, но на самом деле это условие сохраняется, и оно было артикулировано очень ясно».

Вместе с тем 3 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что Вашингтон поддерживает право и обязанность Израиля защищать себя. В то же время, он отметил, что США дали Иерусалиму совет, который «только лучшие друзья могут дать о том, как минимизировать жертвы среди гражданских». По словам госсекретаря, очень важно защищать простых палестинцев, в противном случае у Израиля не будет партнеров для мира.

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Владислав Викторов