Иностранцы переходят границу

Из сектора Газа начали эвакуировать раненых и иностранцев. По данным офиса генсека ООН, 1 ноября палестинский анклав покинули по меньшей мере 500 обладателей двойного гражданства. Еще 5–7 тыс. человек могут разрешить выезд из Газы в последующие дни, утверждает CNN. При этом зарубежные СМИ пишут, что россиянам и американцам эвакуироваться пока не удалось. Москва сообщила, что решает вопрос о вывозе граждан с Израилем, Египтом и Палестиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer, Reuters Фото: Stringer, Reuters

Тем временем ЦАХАЛ заявил, что продолжает боевые действия в секторе Газа при поддержке с моря и воздуха. В свою очередь, Йемен объявил, что нанес удар по израильским войскам с помощью ракет и беспилотников. Впрочем, Армия обороны еврейского государства утверждает, что сбила все объекты. О том, что происходит в регионе, рассказала корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая, которая находится в Тель-Авиве:

«Посольство пока не подтверждает информацию об эвакуации российских граждан. Говорит, что многие россияне находятся у КПП с самого начала эскалации и ждут, когда можно будет выйти в любой момент, то есть откроются ворота — и они выйдут, поэтому стараются далеко не уходить.

На предупреждения йеменских хуситов в Израиле реагируют достаточно спокойно. Да, обстрелы были, но страна усиливает ПВО на юге — в районе Эйлата в Красном море. Туда ночью пришли израильские ракетные катера в качестве подкрепления. Обычно Иерусалим серьезно относится к таким угрозам и не оставляет без внимания.

Отношение к происходящему у рядовых израильтян не меняется. Все, конечно, устали от того, что война идет почти месяц, но вариантов нет. Все ждут, чем закончится ситуация в Газе.

И вот вчера появились первые сообщения о погибших в ходе наземной операции. Понятно, что в Израиле нервничают. Это маленькая страна, и среди жертв неизбежно оказываются знакомые знакомых, близкие, и все это тяжело. Пока все надеются, что Израиль переломит ситуацию в свою пользу, и с "Хамасом" в Газе будет покончено».

Тем временем, как пишет Bloomberg, США и Израиль обсуждают варианты будущего сектора Газа. Стороны рассматривают три сценария. Одно из предложений заключается в том, что контроль над территорией получат ближневосточные страны при условии размещения там военных США, Великобритании, Франции и Германии. Однако реализовать эти планы получится только после того, как израильские военные вытеснят боевиков группировки «Хамас».

Обсуждения активизировались после того, как ЦАХАЛ начал наземную операцию. В то же время в американском Конгрессе до сих пор не могут договориться о финансовой поддержке Израиля. Насколько вероятно прибытие миротворческого контингента западных стран в Газу? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с востоковедом Русланом Сулеймановым:

«Один из наиболее приемлемых вариантов для Израиля — контроль над сектором Газа со стороны палестинцев в лице умеренного движения "Фатх" на Западном берегу или со стороны арабских государств. Но у последних нет такого желания — это головная боль. А вот "Фатх" потирает руки, но у движения нет никакой поддержки среди палестинцев, будь то на Западном берегу или тем более в секторе Газа.

Тут вопрос в том, какая власть будет приемлема для жителей анклава, потому что они озлоблены на египтян и иорданцев за то, что они отказываются их принимать, за то, что Египет ввел блокаду в 2007 году наравне с Израилем. Скорее всего, любой вариант они воспримут враждебно.

Что касается возможной отправки в регион миротворцев из западных стран, не думаю, что американцы и европейцы будут это делать. Их там никто не ждет, на этих территориях их никто не примет.

Хорошо, если это будут, скажем, представители арабских стран, а также "голубые каски". Если мы говорим о каком-то политическом руководстве, это должен быть нейтральный дипломат — опять же лучше из арабской страны. Здесь огромная роль отведена Египту и Катару, в котором находится политический офис "Хамаса"».

По информации Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские государства прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль, чтобы остановить бомбардировки Газы. Таким образом, аятолла, по сути, предложил ввести эмбарго, как и во время Войны Судного дня в 1973 году. Но пойдут ли страны на такой шаг сейчас? И чем это грозит мировому рынку? Политолог-востоковед Елена Супонина не ожидает серьезных последствий:

«Повторить решение 1973 года сейчас очень сложно — практически невозможно. Мир во многом изменился, в том числе с экономической точки зрения. Взлет цен будет на руку некоторым добытчикам в Соединенных Штатах Америки и не так сильно повлияет на западных потребителей. Скорее эти призывы имеют более символическое значение, нежели могут сказаться на ходе конфликта».

Тем временем Иордания заявила, что немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве и потребовала не возвращать в страну представителя Израиля. Он покинул королевство после того, как Иерусалим решил эвакуировать всю дипломатическую миссию по соображениям безопасности. Официальный Амман отметил, что работа послов невозможна до тех пор, пока еврейское государство не прекратит боевые действия в Газе и не снимет блокаду с сектора.

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Мария Широкова, Иван Хорушевский