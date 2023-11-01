NYT: «Хезболла» вступит в войну с Израилем при отчаянном положении «Хамаса»

Ливанское движение «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, если боевиков «Хамаса» уничтожат или они окажутся в отчаянном положении. Об этом New York Times (NYT) сообщил неназванный израильский чиновник.

Региональный дипломат в разговоре с NYT отметил, что «Хезболла» ограничивает мощность атак по территории Израиля, чтобы избежать эскалации. По словам дипломата, члены ливанского движения убеждены, что «Хамас» в «хорошем положении» и не нуждается в помощи.

29 октября The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщала, что правительство Ливана выступает против участия «Хезболлы» в войне между Израилем и «Хамасом». По информации источников, правительство ведет переговоры с лидерами «Хезболлы» по этому вопросу.

После начала боевых действий между «Хамасом» и израильской армией «Хезболла» начала обстреливать север Израиля, ЦАХАЛ наносил ответные удары. В октябре боевики ливанского движения атаковали несколько израильских военных объектов. После ответных обстрелов со стороны Израиля жители приграничных районов Ливана начали покидать дома.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».