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Коммерсантъ FM
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Прибыль Raiffeisen в России за январь—сентябрь 2023 года сократилась на 28%

Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank в России за первые девять месяцев 2023 года уменьшилась на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до €1,024 млрд. Это следует из финансовой отчетности банка.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доходность российского Raiffeisen с января по сентябрь составила €1,024 млрд (– 5,7%), операционная прибыль — €2,105 млрд (– 19,2%). Кредитный портфель компании за девять месяцев сократился в полтора раза, до €6,303 млрд.

За третий квартал прибыль банка в России после налогообложения составила €339 млн, что в 2,3 раза меньше того же периода прошлого года. Доходность составила €331 млн, операционная прибыль — €574 млн.

Доходность всей группы Raiffeisen за третий квартал стал меньше на 3,4% по сравнению с прошлым годом — €1,441. Прибыль после налогообложения составила €947 млн (– 22%).

В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank International (RBI) закрыть свой бизнес в России, после чего банк сообщил о планах продать местное подразделение или вывести его из структуры группы. В августе глава RBI Йоханн Штробль сообщил, что компания перенесла этот процесс на конец года. В сентябре банк подал заявку о регистрации нового логотипа в России, что объяснил необходимостью расширения возможностей товарного знака.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Уход добавил хлопот».

Петр Бузлаев

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