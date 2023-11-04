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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 619-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 4 ноября

По информации NBC News, западные чиновники стали обсуждать с украинскими коллегами варианты мирных переговоров с Россией. В Офисе президента Украины раскритиковали статью главкома ВСУ Валерия Залужного, в которой он выразил мнение, что Россия и Украина вошли в тупик на поле боя. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Как развиваются события — в материале «Ъ».

13:39. В Киеве объявлена воздушная тревога.

12:40. В материале журнала Forbes сообщается, что США передали Украине как минимум одну бронебойную машину M1150 Assault Breacher. При этом в официальных документах информации о передаче этой техники не было.

12:35. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по трем уголовным статьям. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины), развязывании вооруженного конфликта (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437) и его поддержке (ч. 3 ст. 436-2).

12:01. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Сегодня она выступит в Верховной раде, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

12:01. Минобороны России сообщило, что около 9:00 мск средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Курской областью. Незадолго до этого губернатор региона Роман Старовойт предупреждал жителей о работе ПВО и призвал не приближаться к обломкам БПЛА. Других деталей он не привел.

12:01. В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

12:01. Россия рассматривает возможную переброску американских истребителей F-35 в Великобританию как усиление военного давления и часть политики сдерживания РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, в связи с этим в рамках военного планирования российская сторона готова принять новые меры.

11:59. Россия приглашена на совет министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

11:59. Компания «Туполев» запатентовала гиперзвуковой самолет с комбинированной силовой установкой. Она включает в себя два турбореактивных двигателя, которые используют авиакеросин, и один — криогенное топливо. Авторы изобретения хотят решить проблему нагрева при полете на сверхзвуковых скоростях при взаимодействии внешних поверхностей с набегающим потоком воздуха, передает ТАСС.

11:59. Американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинским правительством возможные мирные переговоры с Россией, сообщили источники NBC News. В частности, стороны говорят о том, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Утверждается, что у Украины, скорее всего, есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения мирных переговоров».

11:59. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Как сообщало ранее издание «Страна.ua», языковые послабления не будут распространяться на русский язык.

11:58. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного вызвала панику у руководства стран Запада. По его мнению, в материале не нужно было «раскрывать стратегию» Киева, потому что «такие вещи любят тишину».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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