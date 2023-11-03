Армия Израиля вошла в город Газа и начала ближние бои с «Хамасом»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против движения «Хамас». В штабе ЦАХАЛа уточнили, что некоторые подразделения израильской армии уже действуют в центре Газы.

«Наши силы убивают террористов в ближнем бою в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это сложно. Преимущество у ЦАХАЛа и его солдат»,— рассказал изданию The Hill официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, в Газе также работают саперы, которые занимаются «уничтожением и нейтрализацией взрывчатых веществ и других опасностей», чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви отметил, что израильские силы уже действуют в центре города Газа и ведут «бои лицом к лицу» с боевиками «Хамаса». «Находящиеся в Газе подразделения сражаются в городской, плотной местности. Это требует профессиональной боевой подготовки и большого мужества»,— пояснил он.

Представители «Хамаса» информацию о входе в город Газа израильских военных пока не комментировали.

Накануне, 2 ноября, ЦАХАЛ сообщил о полном окружении Газы. В Армии обороны Израиля назвали город центром деятельности «Хамаса» и заявили о необходимости проведения операций против боевиков движения непосредственно в населенном пункте.

Наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газа началась вечером 27 октября. 1 ноября военные ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны «Хамаса» на севере Газы, также израильские военные заявляют о готовности проводить боевые операции на юге палестинского анклава. По информации издания The Times of Israel, с начала наземной операции погибло 23 израильских военнослужащих, за последние сутки погибло четверо военных (были ли они убиты непосредственно в городе Газа, не уточняется).

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов