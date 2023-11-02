ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дэниэль Хагари заявил, что сухопутные войска полностью окружили город Газа. По его словам, речи о перемирии и прекращении огня в данный момент быть не может.

«Наши войска завершили окружение города Газа, центра деятельности ''Хамаса''»,— заявил господин Хагари на пресс-конференции (цитата по The Times of Israel).

Ранее сегодня начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви сообщил, что израильские войска вошли в город Газа и окружают его с нескольких направлений. По его словам, после расширения наземной операции погибли 18 израильских солдат.

Наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газа началась вечером 27 октября. 1 ноября военные ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны «Хамаса» на севере Газы.

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».