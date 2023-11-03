Израиль депортирует палестинских рабочих из Газы обратно в анклав

Израиль запретил палестинским рабочим из сектора Газа находиться в Израиле. Те рабочие, которые находились в стране в день начала войны с палестинским движением «Хамас», будут отправлены обратно в сектор Газа, сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля в соцсети X.

«Военно-политический кабинет Израиля принял сегодня решение о вычете из фондов Палестинской автономии всех средств, предназначенных для сектора Газа — в дополнение к предусмотренному законом вычету из средств, выплачиваемых террористам и их семьям»,— добавили в пресс-службе канцелярии.

The Times of Israel уточняет, что речь идет о налогах, собранных для финансирования Палестинской национальной администрации. С учетом вычета, средства поступят только в казну Рамаллы, палестинского города на Западном берегу реки Иордан.

Издание со ссылкой на корреспондента телеканала Kan 11 сообщает, что объем вычтенных Израилем средств достигает 100 млн шекелей (около $25,1 млн). The Times of Israel сообщает, что США призывают Израиль перевести эти деньги Палестинской национальной администрации.

До войны палестинские рабочие из Газы ежедневно проходили в Израиль через КПП «Эрез». 7 октября в том числе и с атаки на «Эрез» началось нападение «Хамаса» на территорию Израиля.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Эрдни Кагалтынов