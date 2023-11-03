Единая и непогромимая

Экспертный институт социальных исследований обсудил в четверг вопросы межнационального и межконфессионального единства народов России. Участники круглого стола, собранного по следам антиеврейских выступлений в Махачкале, сошлись во мнении, что беспорядки инспирировали недоброжелатели из-за рубежа, а почвы для естественного возникновения таких ситуаций в России нет и никогда не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @askrasul Фото: @askrasul

Поводом для экспертной дискуссии стали беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября, где сотни местных жителей прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия туда рейса из Тель-Авива. Модератор мероприятия, политолог Павел Данилин охарактеризовал эти события при помощи четырех «п»: «Предательство, пособничество, преступление и подстава». Подставили при этом, по его мнению, всю страну, так как «врагам дали в руки инструмент, которым они пользуются, рассказывая, что в России махровым цветом цветет антисемитизм». Эксперт напомнил, что позиция РФ по палестино-израильскому конфликту («два народа — два государства») давно известна и соответствует резолюциям ООН, а те, кто «выходил на протесты», должны были понимать, что никакого повода для выступлений нет. «Нет смысла через какие-то акции влиять на эту позицию,— рассуждал господин Данилин.— Провокация в аэропорту была, очевидно, инициирована зарубежными спецслужбами». Своей целью недоброжелатели ставят подрыв мира на территории России, заключил политолог.

«Это точно была инспирированная провокация»,— согласился политолог Марат Баширов (позже эту позицию разделили все участники обсуждения). Сама по себе прочность лежащего в основе российской государственности межнационального единства не вызывает сомнений, заявил он. Бенефициары ситуации в Дагестане «попытались сымитировать какие-то межконфессиональные, межнациональные противоречия», которых на самом деле нет, но эти попытки продолжатся, уверен эксперт: «Наша культура, наши основы — против их попыток вбросить деньги».

Выступившие далее участники круглого стола не раз делали акцент на мультинациональной природе России как государства-цивилизации (идеологический посыл о «России как цивилизации», как ранее сообщал “Ъ”, может лечь в основу президентской кампании-2024). «Единство и многообразие — это сущность России, российской цивилизации»,— указывал, например, политолог Владимир Шаповалов. «Фактор межконфессиональной солидарности играет важную роль в нашей стране и с точки зрения сохранения мира, и с точки зрения внешнеполитических отношений»,— объяснял преимущества такого подхода политолог Павел Рудаков. «Страна-цивилизация предлагает какие-то вещи, которые ложатся в основы совместного бытия,— продолжил мысль политолог Алексей Мухин.— Россия предлагает единство и справедливость». Единство в этом предложении, подчеркнул эксперт, гарантирует еще и равную безопасность для всех, тогда как западный «оффер» обещает спокойствие лишь избранным. «Причем за чужой счет»,— добавил Павел Данилин.

Не обошлось, впрочем, и без более утилитарной конкретики. Так, Марат Баширов, анализируя события в Махачкале, напомнил, что президент Владимир Путин поручил силовикам и главам регионов быть готовыми отвечать на соответствующие вызовы и в случае чего упреждать их: «Эта работа в ближайшие месяцы точно должна быть усилена». Заодно политолог обратил внимание лидеров общественного мнения на не до конца освоенные ими соцсети, где большую часть времени проводит наиболее уязвимая группа населения — молодежь.

Еще больше внимания соцсетям уделил политолог Илья Гераскин, объяснивший, что «пассивная позиция» при работе в медиапространстве означает проигрыш: «Необходимо действовать проактивно, создавать позитивную среду с лояльными блогерами и купировать риски на этом треке за счет мониторинга повестки и блокировок нежелательных ресурсов». Соцсети — хорошая площадка для межкультурного и межнационального диалога, резюмировал эксперт, отметив, что «возможность обеспечить этот диалог сформирует возможность строить будущее на принципах равенства и согласия».

Отвечая на вопросы “Ъ”, господа Баширов и Данилин указали на социально-экономическую специфику Дагестана, упомянув безработицу, перебои с энергоснабжением и непростую внутриэлитную обстановку. «Плюс достаточно высокий уровень коррупции, который наблюдался в регионе всегда,— добавил Павел Данилин.— С этим активно борются, но, поскольку в регионе сильны внутренние особенности, борьба эта очень сложная». Правда, напрямую связывать с этими факторами вспыхнувшие беспорядки эксперт не стал, отметив лишь, что власти, «борясь с этими вопросами, на какие-то другие закрывали глаза»: «И, закрыв глаза, упустили. Очевидно, недоработка была».

Григорий Лейба