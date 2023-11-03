За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 14 боеприпасами и одним дроном

В четверг, 2 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 14 боеприпасов и атаковали ее одним беспилотником. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченского с квадрокоптера было сброшено два взрывных устройства.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старого выпущено четыре артиллерийских мины.

В Грайворонском городском округе над хутором Масычево средствами ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.

В Шебекинском городском округе по селу Терезовка ударили пятью артиллерийскими минами, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — тремя.

1 ноября ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 141 боеприпаса и четырех беспилотников.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте