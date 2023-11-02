Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 ноября

11:23. Тамбовский губернатор Максим Егоров решил в преддверии Дня народного единства перечислить однодневный заработок в фонд помощи участникам СВО и призвал коллег присоединяться. Инициативу уже поддержал глава Тамбова Максим Косенков, заявивший, что «весь коллектив администрации города, наши муниципальные учреждения, а также многие городские предприятия откликнулись на предложение».

11:03. Погибший в ходе СВО житель Лебедянского района Липецкой области Алексей Фролов посмертно удостоен ордена Мужества. Награду вручили его вдове и сыну накануне. Об этом сообщил глава района Роман Ченцов.

10:30. Украинские силовики 1 ноября атаковали Белгородскую область с помощью 141 боеприпаса. Также в регионе были сбиты четыре украинских БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:40. По итогу проверок системы оповещения в Белгородской области, прошедших в марте и октябре, было закуплено дополнительное оборудование для Шебекинского и Валуйского округов на 70 млн руб. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, системы уже устанавливаются.

9:00. 8 ноября в Белгородской области пройдут «очередные комплексные учения» по подготовке добровольных народных дружин вместе с поселковыми администрациями и силовыми структурами. «Добровольные народные дружины особенно нам помогли в первый месяц СВО, когда обеспечили общественный порядок в приграничных территориях. Сейчас у нас 380 отрядов, более 7 тыс. человек. Уверен, что учения пройдут успешно»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 1 ноября