Три человека пострадали при обстреле белгородского Шебекина

В результате обстрела ВСУ белгородского Шебекина пострадали три человека. У них осколочные ранения ног. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригады скорой помощи везут двоих пострадавших в горбольницу №2 в Белгороде, одному оказали помощь на месте — госпитализация не потребовалась.

Один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. Повреждения зафиксированы в одном из технических помещений. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область 14 боеприпасами и одним беспилотником. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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