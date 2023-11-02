Начальник штаба ЦАХАЛа сообщил об окружении города Газа

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют внутри города Газа и окружают его с нескольких направлений. По его словам, после расширения наземной операции погибли 18 израильских солдат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герци Халеви

Фото: Amir Cohen, Reuters Герци Халеви

Фото: Amir Cohen, Reuters

«Мы продвинулись к еще одному важному этапу войны. Силы Израиля находятся в самом сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его и углубляют наземное наступление и добиваются успехов»,— заявил начальник штаба ЦАХАЛа, его слова приводит газета Times of Israel.

По его словам, израильские войск сражаются в густонаселенной и сложной городской зоне, а также ведут ближний бой. «Сухопутные войска сопровождаются точной разведкой, огнем с воздуха и моря»,— добавил он.

Сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор Газа вечером 27 октября. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны — увеличению наземных сил в секторе Газа. Вчера, 1 ноября, военнослужащие ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны «Хамаса» на севере Газы.

О войне Израиля и «Хамаса» — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Анастасия Ларина