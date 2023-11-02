NASA запустит стриминговый сервис без подписки 8 ноября

NASA объявила, что стриминговый видеосервис NASA+ станет доступен для пользователей 8 ноября. На платформе можно будет увидеть прямые трансляции космических запусков и миссий агентства, а также оригинальные шоу.

Сервис NASA будет доступен без подписки и без рекламы. Его можно будет запустить в приложении NASA на iOS и Android, через сайт агентства и приставки Apple TV, Fire TV и Roku. Бета-версия стримингового сервиса работала с июля. Агентство также планирует объединить в систему несколько своих сайтов, в результате чего появятся единая система поиска и навигация.

Ранее NASA и «Роскосмос» договорились о принятии дополнительных мер предосторожности после выхода российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба в открытый космос. Также NASA подписало контракт со стартапом TransAstra о создании прототипа большого надувного мешка для сбора космического мусора на орбите.

Евгений Федуненко