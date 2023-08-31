В NASA придумали мешок для сбора космического мусора

NASA подписало контракт со стартапом TransAstra о создании прототипа большого надувного мешка для сбора космического мусора на орбите. Стоимость контракта составила $850 тыс., космический аппарат под названием TransAstra Worker Bee («Рабочая пчела») сможет захватывать фрагменты мусора весом до 50 тыс. тонн.

Устройство разрабатывалось для перехвата околоземных астероидов и их последующей транспортировки на орбиту Луны для изучения и добычи полезных ископаемых. Однако в TransAstra придумали еще один способ использования новой технологии — для захвата космического мусора. У аппарата есть два способа захвата объектов — либо с помощью мешка по типу сачка, либо с помощью жестких манипуляторов. Диаметр устройства 37 м, а объем — 4 тыс. куб. м.

Еще одна компания, ThinkOrbital, в сотрудничества с TransAstra рассматривает идею постройки орбитального завода по переработке космического мусора. По их данным, это на 40% сократит время сборки мусора и на 82% снизит затраты на топливо.

Евгений Федуненко