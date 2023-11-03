Новые субъекты тарификации

Операторы связи, работающие на новых территориях, начали отменять роуминг для своих абонентов на территории России. В ноябре связь по «домашним» тарифам начал предоставлять оператор «+7Телеком», который уже работает в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее отменял роуминг для своих абонентов в ЛНР крымский оператор «Миранда-медиа». Эксперты считают, что все текущие действия операторов носят не коммерческий, а исключительно социальный характер, поэтому, скорее всего, не повлияют на рост абонентской базы компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Оператор связи «+7Телеком» («К-Телеком»), работающий в Запорожской, Херсонской областях и Донецкой народной республике, отменяет роуминг для своих абонентов в России с 4 ноября, рассказали “Ъ” в компании: «Для этого "+7Телеком" будет использовать сети других операторов в рамках межоператорского взаимодействия — "большой четверки"».

Национальный роуминг на территории РФ отменен в 2019 году с вступлением в силу поправок в закон «О связи». В Крыму, Севастополе и других новых субъектах РФ его отмена происходит постепенно, потому что федеральные операторы связи там не представлены с собственными сетями. Для снижения цен в роуминге до условий «домашнего» региона операторы заключают договоры с локальными операторами.

С 4 ноября, говорят в «+7Телеком», на территории России услуги связи будут оказываться абонентам по «домашним» тарифам. На территории Крыма роуминг пока сохраняется. Согласно данным компании, самый бюджетный вариант подключения для абонента — тариф «Экономный» за 5 руб. в сутки с дополнительной опцией для безлимитных звонков по той же цене, 30 сообщениями за 40 руб. в месяц и до 10 Гб интернета за 150 руб. в месяц.

«К-Телеком» зарегистрирована в 2014 году в Краснодарском крае и на 100% принадлежит АО «АйСи Инвест», которое, в свою очередь, принадлежало Павлу Владиславовичу Кузнецову (сейчас данные о конечном владельце в «СПАРК-Интерфакс» скрыты). Выручка «К-Телеком» за 2022 год составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. Размер абонентской базы в компании не раскрывают.

Ранее донецкий мобильный оператор «Феникс» («Республиканский оператор связи») начал предоставлять услуги связи по России, однако пока по условиям роуминга (исходящие звонки — 3 руб./мин., исходящие СМС — 1,5 руб.), сообщали в октябре «Ведомости». Услуги мобильной связи через роуминговых партнеров в остальной части России стали доступны после интеграции сетей ДНР в российское телекомпространство, говорилось в сообщении компании.

«Миранда-медиа» (на 19,9% принадлежит «Ростелекому») также заявила, что с ноября начала предоставлять связь без роуминга для жителей ЛНР на территории России. В «Миранда-медиа», «Лугакоме» и «Фениксе» не ответили на запрос. Операторы связи «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и Tele2 отказались от комментариев, в пресс-службе «Ростелекома» воздержались от комментариев.

Отмена роуминга не единственная тенденция для операторов новых территорий по налаживанию контакта с российской инфраструктурой: летом стало известно, что к 2023 году к государственной системе противодействия телефонному мошенничеству «Антифрод» подключат операторов связи ЛНР и ДНР, а затем Запорожской и Херсонской областей (см. “Ъ” от 23 июня).

«Несмотря на инфраструктурные сложности, всем без исключения операторам новых территорий со временем придется соответствовать ожиданиям своих абонентов, предоставляя услуги на более выгодных условиях для конкурентоспособности»,— считает директор «S+Консалтинг» Айса Бадаева. Она предполагает, что задача отмены роуминга уже стоит перед всеми операторами, предоставляющими услуги связи в новых регионах, поэтому такое конкурентное преимущество будет краткосрочным для «+7Телеком».

Однако руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников напоминает, что действия оператора новых территорий сейчас носят сугубо социальный, а не коммерческий характер.

Татьяна Исакова