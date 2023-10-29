Мало-мальтски поговорили

На Мальте прошла третья международная конференция по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. По сравнению с предыдущими встречами в Копенгагене и Джидде встреча на Мальте стала самой представительной, собрав участников из 66 стран. Это позволило украинской стороне заявить о растущей «глобальной поддержке» Киева. Впрочем, помимо числа участников, которое превысило общее число делегатов в Копенгагене и Джидде, других доказательств готовности мирового сообщества добиваться урегулирования на основе «плана Киева», отвергнутого Москвой, предъявлено не было. Более того, своих делегатов на Мальту не направили присутствовавшие в Джидде Китай, Египет и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Мальте прошла третья международная конференция по так называемой «формуле мира»

Фото: Офис Президента Украины На Мальте прошла третья международная конференция по так называемой «формуле мира»

Фото: Офис Президента Украины

Завершившаяся в воскресенье в столице Мальты Валлетте двухдневная международная встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, как и две предыдущие в Копенгагене и Джидде, проходила в закрытом режиме. Официальных заявлений по ее итогам принято не было, организаторы даже не обнародовали полный список участников.

В субботу к участникам встречи обратился глава МИД Мальты Ян Борг. «Хотя мы являемся нейтральным государством, мы не можем молчать… Мы идем в первых рядах тех, кто осуждает агрессию. Мальта верит в многосторонность, реализуемую под эгидой международного права и ООН»,— заявил господин Борг.

В свою очередь, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, задачей конференции на Мальте стал обмен мнениями между Украиной, странами Глобального Юга, «Группой семи» и странами Евросоюза по «формуле мира» украинского президента и строительству «справедливого мира в Европе». По словам источника, работа конференции проходила в пяти тематических группах.

Группа по ядерной безопасности обсуждала ситуацию вокруг Запорожской АЭС,

группа по продовольственной безопасности — зерновую сделку,

группа по энергетической безопасности — «вопросы укрепления и защиты украинской энергосистемы от российских ударов зимой».

Кроме того, в рамках конференции прошли заседания гуманитарной группы, обсуждавшей «освобождение пленных и возвращение депортированных детей», и группы по «восстановлению территориальной целостности Украины».

О том, что на конференции в Валлетте присутствовали представители 66 стран, сообщил в своем обращении по случаю встречи на Мальте президент Зеленский. «Работает ли Устав ООН? Здесь, на Украине, на Ближнем Востоке и в африканских странах ответом на этот вопрос становятся крики матерей, хоронящих своих сыновей и дочерей, погибших на войнах, и отчаяние детей, осиротевших в результате войн. Мы можем и должны дать другой ответ. Мир видел слишком много крови»,— заявил Владимир Зеленский, выразив надежду на то, что наступит день, когда история человечества «станет только историей мира».

Более подробно ожидания Киева от встречи на Мальте, включавшие требование консолидации все большего числа членов мирового сообщества для противодействия России, изложил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. «Дипломатические усилия Украины приносят свои плоды, поскольку международная поддержка украинской "формулы мира" растет»,— написал Андрей Ермак в социальной сети X. В своем обращении к участникам конференции господин Ермак повторил мысль о том, что «к поддержке плана Зеленского присоединяется все большее число государств».

Приоритетными вопросами в рамках состоящего из десяти пунктов украинского плана он назвал «ядерную безопасность, энергетическую безопасность, продовольственную безопасность, освобождение военнопленных и депортированных лиц и восстановление территориальной целостности Украины».

«России придется уступить международному сообществу. Ей придется принять наши общие условия»,— убеждал участников господин Ермак, записав представителей всех 66 государств, прилетевших на конференцию на Мальте, в сторонников Украины.

Встреча в Валлетте в самом деле стала самой представительной, если говорить о численном составе делегатов. На Мальте их оказалось больше, чем в Копенгагене и Джидде, вместе взятых (в датской столице было 15 участников, в саудовской — 43). Однако туда не прислал своих представителей участвовавший во встрече в Джидде Китай, у которого есть свой мирный план, а также Египет и ОАЭ. Зато в тройке новых участников конференции по «мирному плану» президента Зеленского были упомянуты Армения, Ватикан и Мексика (Армению в Валлетте представлял секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян).

В то же время даже активно поддерживающие Киев западные страны и международные организации не были представлены политиками и чиновниками первого эшелона.

Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, от общеевропейских структур на конференции в Валлетте присутствовали дипломатический советник председателя Европейского совета Саймон Мордю и глава кабинета председателя Европейской комиссии Бьорн Сейберт.

Комментируя обсуждение на Мальте, Министерство экономики Украины заявило, что Киев рассчитывает получить от своих партнеров больше вооружения и боеприпасов «для обеспечения продовольственной безопасности во всем мире». «По словам первого вице-премьера Украины — министра экономики Юлии Свириденко, основные направления работы по достижению целей обеспечения продовольственной безопасности должны включать создание международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия из Черноморского бассейна. Это направление включает, в частности, обеспечение противоракетными и противодронными боеприпасами, необходимыми для защиты портовой и логистической инфраструктуры на Украине»,— говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

Как следует из его заявления, Украина также просит своих партнеров обеспечить разминирование морских путей в Черном море, сопровождение страхования судов и грузов, направляющихся в морские порты Украины и выходящих из них.

Другие предложения Киева, оглашенные на Мальте, включают увеличение пропускной способности транспортных путей через страны Евросоюза, создание системы долгосрочных контрактов на поставки продовольствия в нуждающиеся страны и развитие продовольственных программ для таких государств.

Впрочем, что из этого длинного запросного списка Киева может быть реализовано, так и осталось неясным.

Остается нерешенным и вопрос о том, удастся ли провести до конца года анонсированный ранее Киевом «саммит мира» по «плану Зеленского» и кто может в нем участвовать.

В свою очередь, как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках встреч так называемого копенгагенского формата Киев и Запад пытаются убедить представителей мирового большинства подключиться к реализации «формулы мира» Зеленского. По словам госпожи Захаровой, сам «копенгагенский формат» — это абсолютно не транспарентная и не учитывающая мнения его участников площадка, создатели которой используют все средства вплоть до мошенничества, шантажа и угроз, чтобы заманить как можно больше стран, особенно тех, кто придерживается нейтральной позиции касательно украинского кризиса. По словам Марии Захаровой, любой формат обсуждения возможных контуров мирного урегулирования на Украине без участия России не будет иметь добавленной стоимости.

Сергей Строкань