ЦАХАЛ сообщил о прорыве передней линии обороны «Хамаса» на севере Газы

Сухопутные силы Израиля при поддержке с воздуха и моря прорвали переднюю линию обороны палестинского движения «Хамас» на севере сектора Газа. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Наземная операция проходит по плану»,— сказал он (цитата по The Times of Israel). Незадолго до этого командир 162-й дивизии ЦАХАЛа генерал Ицик Коэн заявил, что израильские военные находятся «у ворот города Газы».

Сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор Газа вечером 27 октября. Представители израильской армии тогда заявили о «расширении сухопутной операции». 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны — расширению наземного проникновения в сектор Газа. Между тем «Хамас» говорил о провале наступательных действий Израиля.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Лусине Баласян