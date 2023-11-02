Учитель из Краснодара, замахнувшийся на ученицу, уволился из школы

Учитель математики краснодарской гимназии, который в ходе конфликта с ученицей из-за использования ею мобильника на уроке замахнулся на девочку, уволился из школы. Об этом сообщили в департаменте образования кубанской столицы.

Было проведено служебное расследование. Учитель математики гимназии №87 был отстранен от работы. Он ушел на больничный, после чего написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Педагогу — 70 лет. В школе его характеризуют как грамотного специалиста, спокойного человека. Ранее никаких нареканий не имел. В администрации школы сообщили, что претензий к учителю не имеют»,— сообщил директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что инцидент произошел в середине октября. Учитель математики вступил в конфликт с шестиклассницей из-за того, что та пользовалась телефоном во время урока. На видео видно, что мужчина разнервничался и даже замахнулся на девочку. Дети стали защищать одноклассницу. В ответ на их просьбу не трогать девочку учитель заявил, что «это не ребенок, это идиот».

В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара отметили, что девочка отказалась сдавать телефон учителю на уроке, хотя ученикам запрещается пользоваться ими во время занятий. Детский омбудсмен по Кубани Татьяна Ковалева обратилась в полицию и городской департамент образования для проверки инцидента.

Михаил Волкодав

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