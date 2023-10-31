Детский омбудсмен Кубани обратилась в полицию после нападения учителя на ребенка

Уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева обратилась в полицию и городской департамент образования после нападения педагога на ученицу в школе №87. Как сообщает «РИА Новости», к омбудсмену обращения от родителей и учеников не поступали.

Госпожа Ковалева считает, что конфликт говорит о «нарушении педагогической этики и ослаблении воспитательной функции семьи и школы». От ведомств она намерена получить информацию о принятых решениях по результатам проверок и служебного расследования.

Инцидент произошел в середине октября. Учитель математики накинулся на шестиклассницу из-за того, что та пользовалась телефоном во время урока. Он замахнулся на нее кулаком. Дети стали защищать одноклассницу. В ответ на их просьбу не бить девочку, учитель заявил, что «это не ребенок, это идиот».

В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара отметили, что девочка отказалась сдавать телефон учителю на уроке, хотя ученикам запрещается пользоваться ими во время занятий.

Татьяна Ручкина

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