В Краснодаре учитель накинулся на школьницу из-за телефона на уроке

Учитель математики краснодарской школы №87 накинулся на шестиклассницу из-за того, что та пользовалась телефоном во время урока. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Краснодар ЮМР».

На ролике видно, как мужчина замахивается на девочку кулаком, а другие дети вступаются за нее и кричат, чтобы учитель не бил школьницу. Девочка в этот момент выглядит очень напуганной. В конце видео мужчина кричит: «Это не ребенок, это идиот!»

Инцидент прокомментировали в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара. В ведомстве заявили, что девочка отказалась сдавать телефон учителю на уроке, хотя «на основании приказа, ученикам запрещается использование телефона на уроках».

«Во время объяснения материала учитель увидел, что ученица смотрит в телефон. Он неоднократно просил его сдать. Ученица проигнорировала требование»,— заявили в МЦУ.

По информации ведомства, сейчас родителей всех учеников класса пригласили в школу для беседы. Ведется служебное расследование.

Александр Орлов

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