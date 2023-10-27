«Яндекс» предъявил билет

«Ъ» ознакомился с финансовыми показателями «Яндекса» за третий квартал 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 33%, до 3,4 млрд руб. «Яндекс» объясняет это ростом амортизации и курсовой разницей. Квартальная выручка выросла на 54% год к году, до 204,8 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 33%, до 26,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегмент «Поиск и портал», к которому относится рекламный бизнес «Яндекса», показал рост квартальной выручки (до 90,4 млрд руб., на 48%) и скорректированного показателя EBITDA (до 47 млрд руб., до 36%). Выросла и доля компании на российском поисковом рынке — как в общем (до 62,6%, +0,6 п. п.), так и на iOS (49,8%, +1,5 п. п.) и Android (62,5%, +0,6 п. п.). Темпы роста рекламной сети «Яндекса» превышают темпы роста поисковика, в том числе за расчет расширения рекламного инвентаря на мобильных устройствах, уточила компания в письме акционерам (.pdf).

Выручка сегмента электронной коммерции, мобильности и доставки выросла на 69%, до 107,2 млрд руб., при этом увеличилась и убыточность сектора по скорректированной EBITDA — до 4,48 млн руб. (на 68%). Доля поездок на такси за пределами России в сентябре 2023 года достигла 37% (годом ранее — 29%). Количество поездок в третьем квартале на рынках СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии выросло более чем на 75% год к году, а конкретно в России — на 6%.

При этом «Яндекс» признал, что в РФ продолжает наблюдаться нехватка водителей и автомобилей.

Количество подписчиков «Яндекс Плюс» увеличилось до 25,8 млн (на 63% больше, чем годом ранее), выручка сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» достигла 17,4 млрд руб. (+123%).

Компания впервые раскрыла финансовые показатели своей билетной платформы «Яндекс Афиша»: оборот прямых продаж составил 4,3 млрд руб. (+133%), оборот билетов, проданных партнерами,— 1,5 млрд руб. (+71%). В пресс-службе сервиса отдельно отметили, что связывают рост «Яндекс Афиши» с масштабированием сервиса за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Доля нестоличных регионов в обороте сервиса за девять месяцев 2023 года составила 38%.

Акции «Яндекса» на Мосбирже к 15:32 продавались по 2670 руб., что на 0,46% ниже показателя закрытия. Пик цены в течение 27 октября пришелся на 11:45, до выхода отчетности (2736 руб.).

Руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ-секторов «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин назвал квартальные показатели «Яндекса» сильными «в первую очередь за счет устойчивых сильных трендов роста и рентабельности в основном сегменте "Поиск и портал"». При этом старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин обращает внимание на то, что рентабельность данного сегмента по скорректированному EBITDA в этом моменте падает (на 4,6 п. п., до 52%): «Видимо, того, сколько он получает с затрат на рекламу и маркетинг, недостаточно для монетизации. Доля "Яндекса" растет, и, по идее, он должен соответствующе повышать и цены на рекламу, но он этого не делает».

«Яндекс» сообщил о прогрессе в части планируемого разделения активов на российские и международные: компания отметила, что получила у правкомиссии по иностранным инвестициям «одно из необходимых разрешений».

Как и раньше, компания все еще намерена представить акционерам свой план до конца года. Это уточнение «в какой-то степени снижает неопределенность в краткосрочной перспективе», говорит господин Панарин. Она при этом остается сдерживающим фактором, так как неясны «конкретные детали потенциальной сделки и финансовый эффект для миноритарных акционеров».

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова