«Мы заинтересованы в любых сильных специалистах»

О кадровой политике «Яндекса», возможностях удаленной работы и зарплатных ожиданиях IT-специалистов в 2023 году “Ъ” рассказала HR-директор компании Дарья Золотухина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Золотухина

Фото: Фото предоставлено пресс-службой «Яндекса» Дарья Золотухина

Фото: Фото предоставлено пресс-службой «Яндекса»

— В третьем квартале 2022 года российские IT-компании сообщали о трудностях с сохранением сотрудников из-за мобилизации. Как вы сейчас можете оценить ее влияние на ситуацию с кадрами?

— Спрос на талантливых разработчиков всегда был высоким и сохраняется по сей день. За последний год у нас не было нетипичного оттока сотрудников: по итогам 2022 года штат компании вырос на 16%. Но спрос на высококвалифицированные кадры сохраняется.

— В 2022 году вы продолжали наем IT-специалистов?

— Наем был приостановлен в феврале, в марте частично возобновлен для позиций старших бэкенд-, фронтенд- и мобильных разработчиков. В июле все ограничения были сняты.

— Какая доля сотрудников приняла решение переехать в другие страны? С увольнением или сохранением удаленной работы.

— Мы не отслеживаем, какое число сотрудников находится не в России, потому что с 2020 года в «Яндексе» можно работать полностью удаленно откуда угодно. Все это время мы, как и многие другие компании, включая зарубежные, оценивали удаленку с разных сторон — и в первую очередь с точки зрения влияния на культуру компании.

В итоге решили, что нам культурно более близок гибридный режим, поэтому в марте попросили сотрудников выбрать офис в одной из стран наших хабов, который они могут совмещать с удаленкой. Офис не обязательно должен быть в России. У нас открыто более 30 офисов в РФ и за рубежом — в частности, в Сербии, Турции, Казахстане и Армении. После выбора основного офиса работы находиться в нем рекомендуется три дня в неделю, еще два дня можно работать откуда угодно. Предполагаем, что за лето станет понятно, какой процент сотрудников выберет работу из заграничных хабов, но мы не ожидаем, что он будет высоким.

— При приеме новых сотрудников образование какого уровня вы считаете необходимым для специалиста? Рассматриваете ли кандидатов, у которых нет профильного высшего образования?

— Мы заинтересованы в любых сильных специалистах, которые смогут доказать свою ценность и соответствие искомой должности на собеседованиях, предполагающих в том числе проверку практических навыков. Конечно, при первичном поиске кандидатов мы смотрим на вузы и специальность, но это не значит, что остальным дорога в компанию закрыта.

В то же время у нас есть большое количество образовательных программ в лучших вузах страны — от МФТИ до ВШЭ, которые помогают студентам лучше понимать, как устроены современные ИТ-компании, и получать необходимые навыки уже в процессе обучения.

В целом для студента один из лучших способов попасть в «Яндекс» и сразу получить нужный опыт — это оплачиваемые стажировки, по результатам которых каждый второй становится сотрудником компании; в этом году мы открыли вдвое больше позиций по сравнению с 2021 годом.

— Какую роль для вас играет активность соискателей, не связанная с их деятельностью на прежнем месте работы или в рамках учебы? Например, их собственные проекты, участие в сторонних open-source-проектах и т. п. Считаете ли вы «пустой GitHub» минусом?

— Сторонние профессиональные проекты могут быть только плюсом к другим критериям.

— Сопоставимы ли зарплатные ожидания потенциальных сотрудников с предложением? В целом считаете ли вы адекватными текущие зарплатные ожидания IT-специалистов?

— В 2022 году мы заменили «опционную» часть повышением оклада и премий, а также ввели дополнительный мотивационный инструмент для руководителей и ключевых специалистов — годовой бонус. Сейчас оплата, как правило, более чем соответствует ожиданиям кандидатов.

Интервью взял Юрий Литвиненко