Анатолию Быкову наращивают срок
Гособвинение предложило наказание для экс-гендиректора КрАЗа
Гособвинение запросило 13 лет колонии для бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова, который обвиняется в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. С учетом двух прежних приговоров, которые бизнесмену вынесли также за заказные убийства, общий срок заключения может составить 21 год. Доводы в пользу невиновности Анатолия Быкова его зашита приведет суду 13 ноября.
Анатолий Быков во время заседания суда по своему второму уголовному делу (март 2023 года)
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
В Красноярске завершилось судебное следствие по третьему уголовному делу бывшего главы КрАЗа, экс-депутата регионального заксобрания 63-летнего Анатолия Быкова. Подводя его итоги, прокурор Жанна Волнистова посчитала, что вина бизнесмена в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) подтверждается в полном объеме исследованными в процессе доказательствами.
Как указывается в материалах следствия, в 1998 году Анатолий Быков поручил находившемуся в его подчинении шефу бригады киллеров Вилору Струганову (Паша Цветомузыка) ликвидировать преступного авторитета Владимира Филиппова (Филипп).
Расправа над Филиппом, полагают правоохранители, понадобилась бизнесмену, чтобы «усилить свое влияние в криминальном мире». В деле отмечается, что Вилор Струганов и киллеры Александр Живица (Буль) и Игорь Еловский (Елка) несколько дней выслеживали жертву. В ночь на 18 июня 1998 года у подъезда многоэтажного дома №187 на улице Алеши Тимошенкова исполнители из двух пистолетов выпустили в «авторитета» шесть пуль, не оставив ему шансов выжить.
По данным источников, знакомых с ходом судебного процесса, среди прочих доказательств виновности Анатолия Быкова прокурор привела показания других фигурантов дела — Вилора Струганова, Александра Живицы и Игоря Еловского, которых за это и другие тяжкие преступления первоначально приговорили к внушительным срокам заключения, но затем им смягчили наказание.
В качестве обстоятельств, смягчающих вину Анатолия Быкова, гособвинитель отметила его положительные характеристики, благотворительную деятельность. Отягчающих ответственность подсудимого обстоятельств прокурор не привела.
В прокуратуре края рассказали, что сторона обвинения запросила для Анатолия Быкова 13 лет лишения свободы.
С учетом двух прежних приговоров, которые бизнесмену вынесли в сентябре 2021 года и мае 2023 года также за заказные убийства, его общий срок заключения, считают в прокуратуре, должен составлять 21 год. Также гособвинитель просила удовлетворить иск дочери убитого «авторитета» к подсудимому: потерпевшая просит взыскать с него 100 млн руб. компенсации морального вреда.
13 ноября в прениях выступит защита Анатолия Быкова. Защита приведет суду аргументы в пользу невиновности бизнесмена. Адвокат Алексей Прохоров ранее заявлял «Ъ», что защиту не убедил предложенный следствием мотив убийства «авторитета» — желание бизнесмена поднять свой вес в уголовно-преступной среде. Адвокат сообщил, что Анатолий Быков не мог претендовать на звание криминального лидера. Дело в том, что бизнесмен служил в армии, что не согласуется с воровскими обычаями. Кроме того, Анатолий Быков неоднократно избирался в региональный парламент, активно вел общественную работу. «Он являлся много-много кем, но никак не человеком, который имеет отношение к так называемому блатному миру»,— заявлял защитник.
Это третий суд над Анатолием Быковым. Как писал «Ъ», в сентябре 2021 года суд рассмотрел первое дело Анатолия Быкова. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших его виновным в организации убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, Анатолия Быкова приговорили к 13 годам заключения. В мае текущего года завершилось рассмотрение второго дела: в нем речь шла о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушении на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Анатолию Быкову назначили 11 лет колонии, путем частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил 17 лет.