Анатолию Быкову наращивают срок

Гособвинение запросило 13 лет колонии для бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова, который обвиняется в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. С учетом двух прежних приговоров, которые бизнесмену вынесли также за заказные убийства, общий срок заключения может составить 21 год. Доводы в пользу невиновности Анатолия Быкова его зашита приведет суду 13 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Быков во время заседания суда по своему второму уголовному делу (март 2023 года)

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Анатолий Быков во время заседания суда по своему второму уголовному делу (март 2023 года)

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В Красноярске завершилось судебное следствие по третьему уголовному делу бывшего главы КрАЗа, экс-депутата регионального заксобрания 63-летнего Анатолия Быкова. Подводя его итоги, прокурор Жанна Волнистова посчитала, что вина бизнесмена в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) подтверждается в полном объеме исследованными в процессе доказательствами.

Как указывается в материалах следствия, в 1998 году Анатолий Быков поручил находившемуся в его подчинении шефу бригады киллеров Вилору Струганову (Паша Цветомузыка) ликвидировать преступного авторитета Владимира Филиппова (Филипп).

Расправа над Филиппом, полагают правоохранители, понадобилась бизнесмену, чтобы «усилить свое влияние в криминальном мире». В деле отмечается, что Вилор Струганов и киллеры Александр Живица (Буль) и Игорь Еловский (Елка) несколько дней выслеживали жертву. В ночь на 18 июня 1998 года у подъезда многоэтажного дома №187 на улице Алеши Тимошенкова исполнители из двух пистолетов выпустили в «авторитета» шесть пуль, не оставив ему шансов выжить.

По данным источников, знакомых с ходом судебного процесса, среди прочих доказательств виновности Анатолия Быкова прокурор привела показания других фигурантов дела — Вилора Струганова, Александра Живицы и Игоря Еловского, которых за это и другие тяжкие преступления первоначально приговорили к внушительным срокам заключения, но затем им смягчили наказание.

В качестве обстоятельств, смягчающих вину Анатолия Быкова, гособвинитель отметила его положительные характеристики, благотворительную деятельность. Отягчающих ответственность подсудимого обстоятельств прокурор не привела.

В прокуратуре края рассказали, что сторона обвинения запросила для Анатолия Быкова 13 лет лишения свободы.

С учетом двух прежних приговоров, которые бизнесмену вынесли в сентябре 2021 года и мае 2023 года также за заказные убийства, его общий срок заключения, считают в прокуратуре, должен составлять 21 год. Также гособвинитель просила удовлетворить иск дочери убитого «авторитета» к подсудимому: потерпевшая просит взыскать с него 100 млн руб. компенсации морального вреда.

13 ноября в прениях выступит защита Анатолия Быкова. Защита приведет суду аргументы в пользу невиновности бизнесмена. Адвокат Алексей Прохоров ранее заявлял «Ъ», что защиту не убедил предложенный следствием мотив убийства «авторитета» — желание бизнесмена поднять свой вес в уголовно-преступной среде. Адвокат сообщил, что Анатолий Быков не мог претендовать на звание криминального лидера. Дело в том, что бизнесмен служил в армии, что не согласуется с воровскими обычаями. Кроме того, Анатолий Быков неоднократно избирался в региональный парламент, активно вел общественную работу. «Он являлся много-много кем, но никак не человеком, который имеет отношение к так называемому блатному миру»,— заявлял защитник.

Это третий суд над Анатолием Быковым. Как писал «Ъ», в сентябре 2021 года суд рассмотрел первое дело Анатолия Быкова. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших его виновным в организации убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, Анатолия Быкова приговорили к 13 годам заключения. В мае текущего года завершилось рассмотрение второго дела: в нем речь шла о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушении на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Анатолию Быкову назначили 11 лет колонии, путем частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил 17 лет.

Константин Воронов, Новосибирск