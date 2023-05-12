Тебе 17, тебе опять 17 лет

В Красноярске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-депутата регионального парламента и бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова. С учетом частичного сложения с первым приговором, который бизнесмену вынесли в 2021 году также за убийства, общий срок заключения составил 17 лет. Между тем в суд поступило еще одно дело в отношении Анатолия Быкова, в котором речь идет об убийстве лидера местного криминалитета Филиппа.

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Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Центральный райсуд рассмотрел второе уголовное дело бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова. События, которые в нем изложены, произошли в 2004–2005 годах. Согласно версии следствия, мужчина якобы решил устранить учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова, который отказался вести с ним совместный бизнес. Убийство он поручил Александру Живице, штатному киллеру из банды криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), обещая заплатить $50 тыс.

Не успев выполнить этот «заказ», киллер получил другой. Алюминиевый магнат Быков, указывается в деле, якобы нанял его для убийства своего знакомого, вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, который переметнулся в стан противника — авторитетного предпринимателя по прозвищу Дипломат.

По версии следствия, из двух «заказов» Александр Живица выполнил только один. Выследив Андрея Неколова на улице, он четыре раз выстрелил в него из пистолета ТТ, в том числе дважды в голову. Предприниматель скончался на месте.

Андрею Грабовскому после покушения удалось выжить. Киллер прошил его BMW автоматной очередью, пули чудом не задели боксера.

«Анатолий Быков заплатил Живице часть денег в сумме $10 тыс., уменьшив размер вознаграждения в связи с тем, что киллер не смог совершить убийство Грабовского и слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства Неколова»,— рассказали в краевом управлении Следственного комитета России. Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству (ст. 33, ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Господин Быков, который неоднократно избирался в красноярское заксобрание, не раз заявлял, что это и другие уголовные дела в отношении него сфальсифицированы. В этом он видит политический контекст. Бизнесмен утверждает, что незадолго до его ареста в мае 2020 года как раз истек срок запрета на участие в выборах, который был наложен на него из-за прошлой судимости. А в апреле 2021 года бизнесмен сделал из СИЗО заявление о решении пойти на выборы в Госдуму РФ в качестве самовыдвиженца по Дивногорскому одномандатному округу.

По информации адвокатов, следствие отказалось допустить к их клиенту нотариуса, что в итоге помешало ему оформить доверенность на ведение избирательной кампании. Кроме того, защита утверждала, что не стоит доверять заявлениям киллера Живицы, который признал вину. «Мы приводили многочисленные свидетельства того, что показания главного свидетеля Александра Живицы несостоятельны, они противоречат самому себе. У Живицы было достаточно причин, чтобы оговаривать Анатолия Быкова»,— указывал адвокат Алексей Прохоров.

В июне 2021 года начался судебный процесс, сегодня по делу вынесли приговор. На заключительном судебном заседании Анатолий Быков пребывал в приподнятом настроении. «Я выбрал этот путь, и я его пройду»,— сказал собравшимся бизнесмен.

Судья Иван Нарожный огласил только вводную и резолютивную части решения. Он освободил Анатолия Быкова от наказания за покушение на убийство Андрея Грабовского, поскольку истекли сроки давности. По эпизоду с убийством Андрея Неколова олигарху назначили 11 лет. «С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора (бизнесмен получил 13 лет за организацию убийств коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко.— “Ъ”) суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима»,— сказала старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова. Кроме того, бизнесмена обязали выплатить потерпевшим 10 млн руб. компенсации морального вреда.

Поскольку свой срок за убийство Андрея Неколова киллер Живица уже отбыл, а за покушение на спортсмена Грабовского истекли сроки давности, к нему вопросов не осталось.

После судебного заседания адвокат бизнесмена Алексей Прохоров заявил журналистам, что защита не удовлетворена приговором и «он безусловно будет обжалован».

«Суд с самого начала процесса создавал самому себе условия для вынесения именно обвинительного приговора, поскольку нам последовательно отказывали в вызове свидетелей, представлении дополнительных доказательств невиновности нашего подзащитного. Очень многое из того, что свидетельствовало о невиновности Анатолия Быкова, в этом судебном процессе по инициативе председательствующего не прозвучало»,— сказал адвокат, отметив, что за время, пока шел процесс, защита не раз заявляла отвод судье, считая, что он нарушил принцип равенства и состязательности сторон.

По словам Алексея Прохорова, подзащитный воспринял приговор спокойно. «У Анатолия Быкова за три года уголовного преследования больших иллюзий относительно состояния правосудия в стране, и в Красноярске в частности, не осталось. Он понимает политизированность своего дела, и истинные причины его уголовного преследования безусловно кроются в политике. Власти продолжают видеть в нем сильного соперника и политического конкурента»,— сказал господин Прохоров.

В ближайшее время Анатолия Быкова ждет третий суд. Ему вменяют в вину организацию убийства в 1998 году криминального авторитета Владимира Филиппова.

Константин Воронов, Новосибирск