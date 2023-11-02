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Коммерсантъ FM
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Минкульт: деструктивных изменений в «Троице» Рублева не обнаружено

Деструктивных изменений за время пребывания иконы Андрея Рублева «Троица» во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря не выявлено. Об этом сообщил директор реставрационного центра Дмитрий Сергеев по итогам наблюдений за реликвией. В реставрационный центр икону «Троица» доставили 19 июля.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы подвели итоги наблюдения за более двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем»,— сказал господин Сергеев на реставрационном совете по вопросу сохранения иконы при Минкульте (цитата по «Интерфаксу»). Как уточнил директор центра, икона содержится в требуемых и стабильных условиях, а ее состояние контролируется специалистами.

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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Икона Андрея Рублева «Троица», написанная в XV веке, с 1929 года находилась в Третьяковской галерее. В мае 2023 года президент Владимир Путин принял решение передать икону РПЦ, после чего ее выставили в храме Христа Спасителя на праздник Троицы. С 19 июля «Троица» находится в Научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря. Планируется, что впоследствии икона отправится в Троице-Сергиеву лавру. Решение передать старинную икону церкви вызвало критику в музейном и реставраторском сообществах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Куда бы "Троицу" пристроить».

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