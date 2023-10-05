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Коммерсантъ FM
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Куда бы «Троицу» пристроить

Российские ученые выступили с новыми инициативами относительно рублевской иконы

Комиссия по культуре древней и средневековой Руси научного совета «История мировой культуры» Российской академии наук опубликовала заявление по поводу дальнейшей судьбы иконы «Троица» кисти Андрея Рублева. Документ (его официальный заголовок — «Заключение по итогам заседания "«Святая Троица» Андрея Рублева: проблемы консервации и экспонирования"») принят на расширенном заседании комиссии, в котором участвовали специалисты в области русской средневековой культуры, историки искусства, реставраторы и сотрудники музеев. Он предлагает ряд мер, которые должны обеспечить сохранность бесценного памятника — в том числе и после его предполагаемого перемещения в Троице-Сергиеву лавру. Комментирует Сергей Ходнев.

Теперь судьба «Троицы» зависит от того, как совместятся храмовые условия и музейные требования

Теперь судьба «Троицы» зависит от того, как совместятся храмовые условия и музейные требования

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Теперь судьба «Троицы» зависит от того, как совместятся храмовые условия и музейные требования

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рублевская «Троица» с 19 июля (после 47 дней пребывания в храме Христа Спасителя) находится на консервации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря. Никаких официальных сведений о результатах проведенных обследований и ее состоянии за это время опубликовано не было.

Под «Заключением» восемнадцать подписей, включая подписи известных искусствоведов-«древнерусников» разных поколений (Льва Лившица, Геннадия Попова, Екатерины Гладышевой, Александра Преображенского, Ирины Шалиной) и авторитетных реставраторов — в том числе Дмитрия Суховеркова, сотрудника Третьяковской галереи, предметно знающего злополучный памятник и его проблемы, и Галины Цируль, возглавляющей в Центре Грабаря профильный отдел реставрации темперной живописи. Отдельным параграфом авторы засвидетельствовали, что их позиция «обусловлена не узкими корпоративными интересами или непониманием религиозного значения древних икон, но чувством профессионального долга и ответственности за сохранение великого памятника и отечественного культурного наследия».

Часть тезисов заявления в полемике вокруг «Троицы» звучала неоднократно — это касается прежде всего ее существовавшего до 2023 года музейного статуса (в Третьяковской галерее икона была доступна для всех, в том числе для представителей других конфессий и неверующих) и того, что «физическое состояние самой материальной структуры иконы (деревянной основы, грунта, слоев красок) вызывает огромную тревогу».

Авторы настаивают, что консервация памятника в Центре Грабаря должна происходить «без спешки, с привлечением специалистов, ранее работавших с иконой», что необходимо создать для контроля за состоянием иконы особый независимый Наблюдательный совет при Минкульте и РАН, выработать «жесткие условия хранения иконы в монастыре и механизмы их объективной проверки со стороны профессионалов». И прибавляют: «Все документы, касающиеся судьбы "Троицы", включая уже изданные указы, заключенные договоры, протоколы реставрационных советов и т. д., должны в полной мере и немедленно публиковаться». С этим особенно трудно не согласиться. Односторонность, противоречивость, цензурирование и рассогласованность — самое мягкое, что можно сказать относительно официального информационного сопровождения длящейся истории с «Троицей».

Но самая неожиданная инициатива касается места пребывания иконы в Троице-Сергиевой лавре. Авторы заявления напоминают, что в лаврском Троицком соборе разместить образ будет затруднительно: храм маленький, богослужения частые, витрина-капсула с иконой никак не сможет вписаться в древний иконостас, подле которого вдобавок неизменно стоит очередь к раке преподобного Сергия Радонежского, климатические условия и должную охрану тоже обеспечить невозможно. Однако предлагают два выхода. Первый — экспонирование «Троицы» в бывшей лаврской Ризнице, но это не очень реалистично, учитывая обозначившееся стремление во что бы то ни стало поместить икону в храмовое пространство. Второй — ее размещение в Духовском храме, который «стоит рядом с Троицким собором и тесно связан с ним как особенностями своей архитектуры, так и символикой посвящения». Идея выглядит как эскиз более или менее выносимого компромисса: в Духовской церкви, где нет наплыва паломников и где богослужения проходят только раз в неделю, создать для «Троицы» приемлемые условия действительно было бы возможно. Впрочем, и на это нужно время, а перевезти икону в лавру, по сведениям “Ъ”, пока намереваются уже следующим летом вопреки каким бы то ни было заключениям.

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