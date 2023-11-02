Молдавия объявила о планах отказаться от уплаты членских взносов в СНГ

Молдавия перестанет платить членские взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества, следует из проекта закона о бюджете страны на 2024 год. О намерении официально расторгнуть большинство соглашений, которые были заключены в рамках СНГ, правительство Молдавии объявило в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Правительство исключит СНГ из списка организаций, которым выплачиваются ежегодные членские взносы. Решение будет принято в связи с тем, что Молдавия денонсировала ряд документов об участии в организациях, созданных на платформе СНГ, а также в связи с банковскими санкциями, введенными международным сообществом в отношении России»,— сообщила пресс-служба молдавского Министерства финансов (цитата по «Интерфаксу»).

Проект закона о бюджете Молдавии предусматривает, что сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, сократится на 16 млн леев (около $900 тыс.), до 50,5 млн леев (около $2,9 млн). «Сокращение расходов вызвано тем, что уже в 2023 году Молдавия не заплатит взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества — почти 8,2 млн леев (около $450 тыс.— "Ъ")»,— отметили в министерстве.

Власти Молдавии в 2022 году вскоре после начала военной операции на Украине заявили о намерении выйти из СНГ. Весной прошлого года Кишинев, по сути, приостановил свою работу в ключевых органах Содружества Независимых Государств, таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел. В июле 2023-го Молдавия начала выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В конце августа Молдавия денонсировала соглашение о создании комиссии по вопросам разоружения в СНГ.