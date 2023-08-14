Молдавия вышла из соглашения о комиссии по вопросам разоружения в СНГ

Молдавия денонсировала соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР) 1992 года. Власти страны сочли договор нефункциональным. Соответствующее решение приняли на заседании правительства, сообщает ТАСС.

Глава Минобороны республики Анатолий Носатый заявил, что Молдавия еще в 1994 году парламент отказался от взаимодействия в военно-политической области в рамках СНГ, усмотрев в нем противоречие принципам суверенитета и независимости Молдавии. В связи с этим Молдавия никогда не внедряла положение соглашения.

Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения было заключено в декабре 1992 года. СККР, среди прочего, рассматривает и согласовывает различные формы взаимодействия по вопросам разоружения, а также рассматривает конкретные меры, направленные на улучшение обмена информацией по этой теме.

Власти Молдавии в 2022 году вскоре после начала военной операции на Украине заявили о намерении выйти из СНГ. Весной прошлого года Кишинев, по сути, приостановил свою работу в ключевых органах Содружества Независимых Государств, таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел. В июне 2023-го Молдавия начала выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В июле Молдавия анонсировала выход из соглашений о вооруженных силах в рамках СНГ.

Лаура Кеффер