Молдавия выйдет из соглашений о вооруженных силах в рамках СНГ

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в ходе заседания правительства страны сообщил, что Кишинев выходит из соглашений о вооруженных силах и пограничных войсках в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), а также о вооруженных силах стратегического назначения. В ближайшее время это решение должен будет утвердить молдавский парламент.

«Правительство одобрило денонсацию договоров. Данные документы были подписаны в Минске 30 декабря 1991 года, но до сих пор не реализованы Республикой Молдова. Теперь принято решение о выходе из этих договоров»,— написал господин Носатый на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

По его словам, выход Кишинева из договоров не приведет к каким-либо негативным политическим последствиям, поскольку Молдавия останется частью системы безопасности в рамках ООН. Анатолий Носатый подчеркнул, что страна намерена «сохранять перманентный нейтралитет, который не позволяет располагать иностранные войска на территории республики».

Власти Молдавии в 2022 году вскоре после начала военной операции на Украине заявили о намерении выйти из СНГ. Весной прошлого года Кишинев, по сути, приостановил свою работу в ключевых органах Содружества Независимых Государств, таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел. Также молдавские власти последовательно принимают решения о выходе страны из большинства договоров, заключенных в рамках СНГ. По словам госсекретаря правительства Молдавии Артура Мижи, решения о выходе из договоров принимаются практически на каждом заседании молдавского парламента.

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Александр Кислов