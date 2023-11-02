Чердак без согласия не перепланируется

Реконструкцию чердаков и крыш можно проводить только при согласии всех жильцов дома. Об этом Верховному суду пришлось напоминать в ходе рассмотрения дела о расширении московской квартиры за счет крыши. Поводом послужило то, что нижестоящие инстанции сочли требование о сборе согласий жильцов необязательной, если перепланировка не угрожает жизни людей. Юристы подтверждают, что эта норма действует уже не один год. Но и людей, которые не собирают согласия, они тоже понимают. Тему продолжит Владислав Викторов.

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Обида или обостренное чувство справедливости заставили гражданина Агроскина подать в суд на соседа, который за счет чердака увеличил свою жилплощадь более чем в два раза, неизвестно. Истец утверждал, что Валентин Соколиков произвел реконструкцию без разрешительной документации и без одобрения других жильцов.

Но нижестоящие инстанции москвича Агроскина не поддерживали. Они ссылались на результаты судебной экспертизы, из которой следовало, что надстроенный третий этаж в квартире не создает никакой угрозы. Но когда дело дошло до Верховного суда, то все изменилось. Тот постановил, что раз уж Валентин Соколиков решил увеличить жилплощадь за счет общедомовой территории, то попросить разрешения у всех жильцов все же нужно было. И это логично, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров:

«Когда мы говорим о многоквартирном доме и законности таких надстроек, необходимо смотреть не только на наличие угрозы жизни и здоровью. Нужно учитывать общую конструкцию, при которой владельцы квартир одновременно являются долевыми собственниками общедомового имущества. В данной ситуации любая манипуляция требует согласия собственников квартир во всем доме. Ничего нового здесь нет».

Теперь есть вероятность, что нижестоящие инстанции точно не будут снисходительно относиться к тем, кто занялся перепланировкой без согласия соседей. И хотя подсчитать количество таких собственников невозможно, эксперты говорят, что так поступает подавляющее большинство желающих произвести серьезные изменения в своей квартире.

Объясняется это тем, что собрать согласия всех жильцов, как того требует закон, иногда технически невозможно. Хотя правила предусматривают множество способов это сделать, начиная с самостоятельного обхода каждой квартиры и заканчивая заочным голосованием. А без этого самовольную постройку могут обязать снести, говорит управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов:

«Если поступила жалоба, и есть подозрение на перепланировку, которая несет угрозу жизни и здоровью людей, то, естественно, будет предписание по устранению этих нарушений. Есть планировки, которые требуют согласования, но они не согласованы. Самая частая история — это несогласованный перенос мокрых зон, замена газовой плиты на электрическую и случаи, когда затрагиваются несущие стены».

В Москве, например, количество желающих узаконить совершенную перепланировку растет. Во всяком случае, по данным мэрии, с тех пор как это можно сделать онлайн, за три года поступило более 28 тыс. заявлений, что на 70% больше предыдущих показателей. А организовать это без риска быть оштрафованным можно только до конца 2023 года, пока действует мораторий. А вот уже с 2024-го стоит ожидать более строго контроля, особенно на фоне решения Верховного суда, полагает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«Если физическое лицо вдруг что-то пристроит вверх без согласований, даже если эта пристройка не представляет угрозы для соседей, все-таки легально оформить в Москве ее невозможно. После этого частного случая московские власти будут на эту проблему пристальнее смотреть, и не допускать подобных моментов».

Впрочем, как правило, чтобы Мосжилинспекция обратила внимание на пристроенный балкон или комнату на чердаке, ей нужно на это указать, говорят юристы. И чтобы этого избежать, достаточно просто не ссориться с соседями.

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Андрей Загорский