Перепланировка без права выезда

Москвич с незаконной перепланировкой стал невыездным. Границу закрыли по требованию приставов. Житель района Выхино-Жулебино отказывался пускать домой сотрудников Мосжилинспекции. Те обратились в суд, а потом в дело включились приставы. Юристы отмечают, что закрыть выезд могут и по другим гражданским делам. Какую планировку признали незаконной? И мог ли москвич избежать наказания? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На жителя Выхино-Жулебино пожаловался сосед снизу, по шуму техники и запахам еды тот заподозрил, что над его комнатой появилась кухня. Проверить это попытались сотрудники Мосжилинспекции, но хозяин им не открыл. Тогда представители ведомства обратились в Кузьминский районный суд, тот обязал собственника впустить специалистов. Но и это его не убедило. «Лишь после того как служба судебных приставов наложила ограничение на выезд за границу, хозяин недвижимости сам обратился в Мосжилинспекцию», — отметили в ведомстве. Действительно, стать невыездным можно не только из-за долгов, говорит управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков:

«Ограничение выезда за границу может применяться за имущественные долги — больше 30 тыс. руб., долги по алиментам — больше 10 тыс. руб., и любое неимущественное требование. Но обычно все-таки подобные действия совершаются приставами после активной позиции взыскателя, то есть, когда взыскатель сам ходатайствует. В законе прописано, в каком случае пристав вынужден применить подобные меры».

Когда сотрудники Государственной жилищной инспекции города Москвы, наконец, попали в квартиру, худшие опасения соседа снизу подтвердились: кухня со всеми коммуникациями оказалась в жилой комнате, а это запрещено. Собственник также изменил площадь ванной и туалета, снес перегородки и поставил новые — все без согласования. Да такое бы и не согласовали, и теперь жителю Выхино-Жулебино предстоит новый ремонт. Знал ли он, что выезд за границу ему закрыт? Вероятно, да, его должны были уведомить, говорит член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«Гражданина предупреждают о лишении возможности пересечь границу. И эту информацию можно выяснить даже через сайт Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, информация о запрете на выезд с недавних пор появилась и в "Госуслугах". И, конечно, можно хотя бы примерно догадаться о том, что у вас могут быть проблемы при выезде из РФ, если вы знаете о своих долгах».

Ограничение на выезд за границу — не единственная мера. В арсенале приставов есть еще судебная неустойка, когда каждый месяц или день взыскивается определенная сумма. В худшем случае можно и квартиры лишиться, продолжает Андрей Шарков из компании «Шаги»:

«Возможно много неблагоприятных последствий, возникающих в случае, если вы не пускаете представителей Мосжилинспекции. Если будет выявлено, что перепланировка небезопасна, может и дойти до крайней меры — продажи такого помещения с публичных торгов, и возврата вам основной части денег за вычетом расходов на сопровождение сделки».

По правилам, необходимо сначала согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, и только потом приступать к работам. Но пока действует амнистия — до конца 2023 года можно узаконить изменения без штрафа — если, конечно, кухню не перенесли в комнату. Главное же в этой истории даже не то, что автору незаконной перепланировки закрыли выезд за границу, а то, что таких москвичей множество. Возможно, даже больше, чем полагает Мосжилинспекция. И поводов закрыть выезд тоже прибавляется.

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