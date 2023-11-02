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Коммерсантъ FM
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Квартальная прибыль Shell сократилась в полтора раза

В третьем квартале прибыль британской нефтегазовой компании Shell снизилась в полтора раза, составив $6,2 млрд. Такие данные компания представила сегодня, 2 ноября. Сильное снижение связано с тем, что цены на энергоносители скорректировались после резкого повышения в прошлом году из-за вооруженного конфликта на Украине и сокращения поставок из России.

При этом квартальные результаты компании оказались на уровне прогнозов аналитиков и превысили результаты второго квартала, который Shell закончила с прибылью $5 млрд. После публикации отчетности акции компании выросли на 0,3%. Shell также сообщила о выделении $3,5 млрд на обратный выкуп акций, который пройдет в ближайшие три месяца.

Ранее на этой и прошлой неделе отчетность за квартал представили несколько других крупных нефтегазовых компаний — BP, Chevron, Exxon Mobil, Eni — они также закончили квартал с существенным снижением прибыли из-за коррекции цен на нефть.

Яна Рождественская

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