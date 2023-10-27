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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль Eni упала втрое

Итальянская энергетическая компания Eni представила отчетность за третий квартал. Чистая прибыль компании снизилась более чем втрое, составив €1,9 млрд. Это связано с тем, что годом ранее доходы Eni, как и других энергетических компаний, сильно росли в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за военного конфликта на Украине и сокращения поставок из России. Тем не менее результат оказался лучше ожиданий аналитиков, и акции компании выросли на внебиржевых торгах на 1,5%.

Фото: Chris Helgren, Reuters

Фото: Chris Helgren, Reuters

Также Eni улучшила прогноз на текущий год в целом. Ожидается, что операционная прибыль составит €14 млрд — ранее она прогнозировалась на уровне €12 млрд. Кроме того, компания сообщила об ускорении в текущем квартале своей программы обратного выкупа акций, которую она начала в мае.

В последнее время Eni старается диверсифицировать свой портфель активов — прежде всего за счет новых месторождений газа и контрактов на поставки СПГ, а также развития возобновляемых источников энергии.

Яна Рождественская

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