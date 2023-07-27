Квартальная прибыль Shell снизилась вдвое из-за падения цен на нефть

Сегодня, 27 июля, крупнейшая в Европе нефтегазовая компания Shell представила финансовую отчетность за второй квартал. Прибыль британской компании снизилась на 56%, составив $5 млрд. Столь значительное снижение связано с падением цен на энергоносители в нынешнем году. Если в июне прошлого года цена на нефть марки Brent достигала $122, то в течение второго квартала нынешнего года торговалась на уровне около $75. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что прибыль Shell за квартал составит $6 млрд. После публикации отчетности акции компании снизились на 1,3%.

Shell также сообщила о повышении дивидендов на 15% — они составили $0,33 на акцию. Изначально компания объявила о планах повысить дивиденды со второго квартала еще в июне. Это часть программы увеличения распределение прибыли акционерам до 30–40% операционных денежных потоков с нынешних 20–30%, она также включает расширение обратного выкупа акций.

Вчера отчетность за второй квартал представила также норвежская нефтегазовая компания Equinor. Ее прибыль упала на 57%. Другие крупные компании этого сектора — BP, Exxon Mobil, Chevron и др.— должны отчитаться в ближайшие дни.

Яна Рождественская