Квартальная прибыль BP упала более чем вдвое

Сегодня, 31 октября, британская нефтегазовая компания BP представила финансовую отчетность за третий квартал. Ее базовая прибыль от стоимости замещения — показатель, эквивалентный чистой прибыли у большинства других компаний,— составила $3,3 млрд. Тем самым она снизилась почти в два с половиной раза в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Этот результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших прибыль около $4 млрд, так что акции BP снизились почти на 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble, Reuters Фото: Phil Noble, Reuters

Такие результаты BP, как и других нефтегазовых компаний, связаны с тем, что цены на энергоносители скорректировались после резкого повышения в прошлом году из-за вооруженного конфликта на Украине и сокращения поставок из России. На прошлой неделе энергетические компании Chevron, Exxon Mobil и Eni также отчитались о существенном снижении прибыли. При этом производство нефти и газа BP за квартал выросло на 3%, кроме того, компании удалось снизить операционные издержки на 6%.

В сентябре в отставку ушел генеральный директор BP Бернард Луни, это было связано с тем, что он скрыл детали своих личных отношений с коллегами.

Яна Рождественская