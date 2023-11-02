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Коммерсантъ FM
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Сбербанк в III квартале заработал рекордную прибыль по МСФО в 411,4 млрд рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) в третьем квартале 2023 года заработал чистую прибыль по МСФО в размере 411,4 млрд руб. Это стало рекордным квартальным показателем. Предыдущий максимум был получен во втором квартале 2023 года — 380,3 млрд руб. За январь-сентябрь 2023 года кредитная организация заработала чистую прибыль в 1,15 трлн руб.

Согласно отчетности Сбербанка, ипотечный портфель кредитной организации за третий квартал вырос на 10,1% и на 24,6% с начала года, превысив 9,4 трлн руб. По итогам третьего квартала доля банка на рынке ипотеки составила 55,7%. Выдачи ипотечных кредитов в июле-сентябре достигли 1,5 трлн руб.

Портфель потребительских кредитов Сбербанка в третьем квартале увеличился на 4,1%. По итогам девяти месяцев показатель вырос на 12,5% и составил 4 трлн руб. Портфель кредитных карт вырос на 14,8% за третий квартал (+30,9% с начала года) и составил 1,5 трлн руб.

В июле-сентябре чистые процентные доходы банка выросли до 667,9 млрд руб. Рост показателя в Сбербанке объяснили увеличением объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 года чистые процентные доходы достигли 1,82 трлн руб. Чистые комиссионные доходы выросли до 195,5 млрд руб. в третьем квартале, а по итогам девяти месяцев достигли 553,5 млрд руб.

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