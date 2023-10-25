Банки консолидировали минус

Российские убыточные банки по итогам трех кварталов ухудшили свой финансовый результат, их убытки выросли на 10%, почти до 34 млрд руб. На результаты могли повлиять рост стоимости фондирования и расходы на резервирование плохих кредитов. Вместе с тем банковская система в целом сохраняет высокую прибыль, которую генерируют крупнейшие банки. По итогам девяти месяцев она составила 2,7 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2023 года число убыточных кредитных организаций сократилось на 10, до 51, но совокупный убыток таких игроков вырос более чем на 10% — с 30 млрд до почти 34 млрд руб. Об этом свидетельствует оценка “Ъ” на основе отчетности кредитных организаций, опубликованной в среду, 25 октября, на сайте ЦБ. Впрочем, большая часть этого убытка — 15,3 млрд руб.— пришлась лишь на ВУЗ-банк, находящийся на санации у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с 2015 года. Он стабильно остается крупнейшим по убытку банком с момента возобновления раскрытия. Существенная часть убытка была сгенерирована в июне (свыше 7 млрд руб.). Впоследствии убытки не превышали 2 млрд руб. в месяц, свидетельствует отчетность банка.

Другим аутсайдером оказался УБРиР, убыток которого с начала года достиг 5,7 млрд руб. Он же стал лидером среди всех банков по убытку за сентябрь (почти 2,5 млрд руб.) В последнем рейтинговом пресс-релизе АКРА в конце мая этого года отмечалось, что «помимо факторов, связанных с нестабильностью финансовых рынков в 2022 году, ставших основным источником убытка, на формирование финансового результата оказала влияние низкая операционная эффективность банка, в том числе ограниченный уровень чистой процентной маржи». По оценке аналитиков, способность к генерации капитала у банка низкая. Более того, как отмечали аналитики, в рамках санации ВУЗ-банка УБРиР «пользуется регуляторными послаблениями, в соответствии с которыми он может не соблюдать нормативы на уровне группы, что среди прочего позволяет ему принимать повышенные кредитные риски, связанные с кредитованием крупных заемщиков». Сами банки не ответили на запрос “Ъ”.

В топ-5 по убыткам по итогам трех кварталов также вошли банки «Зенит» (1,8 млрд руб.) и «Ренессанс Кредит» (1,7 млрд руб.), а также находящийся на санации Газэнергобанк (1,75 млрд руб.). В «Ренессанс Кредите» убыток называют «прогнозным». Банк целенаправленно увеличил операционные затраты и капитальные вложения на трансформацию и цифровизацию бизнеса, следуя стратегии, принятой в 2022 году, пояснили там.

Убытки большинства оставшихся банков составляют менее 1 млрд руб. По-прежнему отрицательные результаты имеет ряд банков, находящихся или находившихся в собственности нерезидентов,— Голдман Сакс Банк, Ю Би Эс Банк, Америкэн Экспресс Банк, Натиксис Банк и др.

Ухудшение финансового результата убыточных банков в сентябре 2023 года было относительно плавным, отмечает банковский эксперт Алексей Нечаев.

«Вероятно, основные их проблемы, которые зачастую индивидуальны, усугубил рост стоимости фондирования»,— полагает он. В августе—сентябре Банк России дважды поднимал ключевую ставку в общей сложности на 4,5 п. п., до 13%. Соответственно, резко выросли ставки на долговом рынке.

О причинах роста убытка отдельных банков можно крайне приблизительно судить, сопоставляя квартальные отчеты о финансовых результатах. В частности, по словам эксперта, у ВУЗ-банка в третьем квартале процентные доходы не покрывали процентных расходов, росли убытки по операциям с производными финансовыми инструментами и по цессиям (последнее может говорить о продаже или покупке кредитного портфеля, которая могла быть убыточной). «У УБРиР источником квартального убытка стали потери по кредитному портфелю, которые "съели" крайне скромный чистый процентный доход банка до резервов»,— указывает господин Нечаев. Скорее всего, те же самые факторы оказали давление на финансовый результат других банков в последнем отчетном периоде.

В целом по итогам сентября банковский сектор несколько сократил чистую прибыль из-за снижения доходов от валютной переоценки, заработав менее 300 млрд руб. С начала года чистая прибыль банковского сектора составила 2,7 трлн руб. Ее обеспечили крупнейшие, преимущественно системно значимые банки.

По оценке “Ъ”, в топ-5 банков по прибыли вошли Сбербанк (1,1 трлн руб.), ВТБ и ГПБ (по 167 млрд руб.), Райффайзенбанк (93 млрд руб.), Альфа-банк (86 млрд руб.).

Однако результаты отдельных крупных банков носят волатильный характер. Например, прибыль ВТБ за четыре раскрытых месяца показывает резкие колебания, то превышая 20 млрд руб., то падая ниже 2 млрд руб. В сентябре прибыль ВТБ упала в 17 раз по сравнению с августом, до 1,35 млрд руб. В банке не ответили “Ъ”.

Ольга Шерункова