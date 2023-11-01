Меликов ответил на обращение борцов Дагестана в поддержку участников беспорядков

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал заявления борцов республики о том, что участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября нужно смягчить меру пресечения, чтобы «не ломать судьбу молодым». По словам Сергея Меликова, участники беспорядков будут равны перед законом, а «тот, кто виноват не должен уйти от ответственности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Меликов заявил журналистам, что хорошо относится к экс-борцу UFC Хабибу Нурмагомедову и «приветствует его обращение». При этом он отметил, что спортсмен сделал это заявление, «прочитав некий контекст» выступлений Сергея Меликова, которого там не было. Сергей Меликов считает, что в результате «передергивания» его высказываний об ответственности для участников беспорядков из него «сделали монстра». «А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно. Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Сергей Меликов отметил, что за беспорядки «кто-то должен ответить». По его словам, ответить должны те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки, но при этом никак не помог жителям Палестины. «Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников»,— заявил господин Меликов.

31 октября Сергей Меликов назвал участников беспорядков «звероподобными трусами», «подонками» и «мерзавцами». Тогда же он заявил, что участников погрома нужно изолировать от общества и «никакого снисхождения им не давать», чтобы они не «забыли то, в чем виноваты».

В этот же день Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ) обращение к правительству Дагестана с просьбой смягчить наказание для участников беспорядков. В обращении Махмуд Магомедов просит местные власти, в том числе главу республики Сергея Меликова, «не ломать судьбы молодых ребят» и «показательно их наказывать», чтобы «другие боялись». Сегодня, 1 ноября, к обращению Магомедова присоединились экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и боец Мухаммед Мокаев.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «К беспорядкам подошли по статье КоАП».