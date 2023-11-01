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Коммерсантъ FM
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Борцы Дагестана призвали власти «не ломать судьбы» участникам погрома в Махачкале

Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ) обращение к правительству Дагестана с просьбой «не ломать судьбы» участникам погрома в аэропорту в Махачкале 29 октября. Обращение было выложено 31 октября. В настоящее время репост поста Магомедова сделали несколько бойцов ММА, представляющих Дагестан, среди них — экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и боец Мухаммед Мокаев.

В обращении Махмуд Магомедов просит местные власти, в том числе главу республики Сергея Меликова, «не ломать судьбы молодых ребят» и «показательно их наказывать», чтобы «другие боялись». «Наоборот, покажите жест добра, что и вы идете навстречу и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго»,— написал он. По его словам, задержанным в аэропорту Махачкалы нужно «дать второй шанс» и изменить меру пресечения на административную, а наказать нужно тех, кто «организовал этот бардак» в Telegram-каналах.

Хабиб Нурмагомедов сделал в Instagram репост публикации обращения Магомедова, прокомментировав его фразой: «Аллах прощающий и любит прощающих».

Сегодня, 31 октября, еще одно заявление в поддержку участников беспорядков в аэропорту опубликовал в Instagram боец смешанных единоборств Рустам Хабилов. В нем он заявил, что дагестанцы — «очень миролюбивый, терпеливый и сдержанный народ», который отличается «любовью и гостеприимством по отношению как к единоверцам, так и к представителям других конфессий». По его словам, беспорядки в аэропорту произошли из-за «скопившихся эмоций» от «каждодневного ужаса, творящегося в Палестине». Его пост опубликовали на своих страницах в Instagram экс-чемпион UFC Ислам Махачев и боец Мухаммед Мокаев, также сделавший репост обращения Магомедова.

Вечером 29 октября несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы из-за информации в местных Telegram-каналах о прибытии рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля на борту. Протестующие скандировали лозунги в поддержку жителей сектора Газа. Толпа прорвалась в здание аэропорта, а затем проникла на взлетную полосу. В сети опубликованы видео, на которых участники беспорядков проводили «досмотр» паспортов у прибывших пассажиров с целью найти среди них израильтян.

Управление Следственного комитета РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). По последним данным, число арестованных по делу об участии в беспорядках выросло до 15, еще 2 назначено по 60 часов обязательных работ.

Подробнее о ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «К беспорядкам подошли по статье КоАП».

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