Глава Дагестана Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале подонками

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с руководителями органов власти республики раскритиковал участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября. Сергей Меликов назвал их «звероподобными трусами», «подонками» и «мерзавцами».

«Вы не мужчины! Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Меликов отметил, что участники беспорядков «поддерживают врагов России», тех, кто в боевых действиях на территории Украины «противостоит в бою настоящим героям Дагестана». По его словам, участников погрома в аэропорту нужно изолировать от общества и «никакого снисхождения им не давать», чтобы они не «забыли то, в чем виноваты».

29 октября толпы людей собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы не пустить прибывающих в страну граждан Израиля из Тель-Авива. Протестующие прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Минздрав республики сообщал, что в результате пострадали 20 человек. МВД Дагестана установило более 150 участников беспорядков. По последним данным СК, задержаны 83 человека, семеро арестованы. Президент Владимир Путин заявил, что события в Махачкале «инспирированы через соцсети западными спецслужбами» с участием Украины.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».