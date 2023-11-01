Сооснователь «Альфа-групп» Кузьмичев отпущен во Франции под залог €8 млн

Сооснователь «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев, задержанный 30 октября в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и за нарушения санкционного законодательства, отпущен под залог €8 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на финансовую прокуратуру Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузьмичев в 2002 году

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Алексей Кузьмичев в 2002 году

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре, господину Кузьмичеву предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег. AFP отмечает, что бизнесмен «помещен под судебный контроль», ему запрещено выезжать из Франции.

30 октября в рамках уголовного дела в парижской квартире Алексея Кузьмичева и нa его вилле в Сен-Тропе провели обыски. Как писала газета Le Monde, в ходе обысков правоохранительные органы обнаружили «пачки денег».

15 марта 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении Алексея Кузьмичева. По информации Le Monde, на тот момент он уже находился во Франции. После он вышел из состава акционеров Альфа-банка, а долю в размере 16,3%, принадлежавшую ему через ABH Holdings, передал другому бенефициару — Андрею Косогову.

Лусине Баласян