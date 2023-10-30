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Коммерсантъ FM
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Le Monde: во Франции задержан бывший совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев

Во Франции в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег задержан совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники. В его домах, в том числе парижской квартире и нa вилле в Сен-Тропе, проведены обыски.

Алексей Кузьмичев в 2002 году

Алексей Кузьмичев в 2002 году

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Алексей Кузьмичев в 2002 году

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Как пишет Le Monde, в обысках участвовали 60 человек, включая сотрудников полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF). Бизнесмена подозревают в нарушении санкционного законодательства и налоговых преступлениях. По данным газеты, в ходе обысков правоохранительные органы нашли «пачки денег».

15 марта 2022 года Алексей Кузьмичев был внесен в санкционные списки Евросоюза вместе с сооснователем «Альфа-групп» Германом Ханом. Как отмечает источник Le Monde, близкий к бизнесмену, на момент введения санкций ЕС господин Кузьмичев уже находился во Франции. В марте прошлого года Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Через ABH Holdings им принадлежало 21% и 16% в капитале банка. Они передали свои доли Андрею Косогову.

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