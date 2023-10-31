Чем известен сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев

Бывший совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев был задержан 30 октября во Франции рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, подтвердила финансовая прокуратура страны. Обвинения по этому делу бизнесмену пока не предъявлены. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Кузьмичев Алексей Викторович родился 15 октября 1962 года в Кирове. В 1980–1982 годах служил радистом в советской армии. В 1988 году окончил Московский институт стали и сплавов (МИСИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузьмичев

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Алексей Кузьмичев

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Вместе с Михаилом Фридманом работал в кооперативах «Курьер» и «Альфа-фото». В 1989 году стал одним из основателей венчурной компании «Альфа-Эко». В 1990–1995 годах занимал пост начальника международного отдела «Альфа-Эко». Участвовал в создании Crown Trade and Finance, позже переименованной в Crown Resources AG. В 1996 году ушел из «Альфа-Эко».

В 1997 году возглавил совет директоров Crown Resources. В 1998–1999 годах был генеральным директором ООО «Собственник». С 1998 по 2006 год — член совета директоров Альфа-банка. В декабре 2002 года менеджмент Crown Resources выкупил компанию у «Альфа-Групп». Алексей Кузьмичев остался в компании в должности консультанта, но затем вернулся в «Альфа-Эко» и занял пост председателя совета директоров. В 2006 году компания «Альфа-Эко» была переименована в A1.

С 2006 по 2008 год возглавлял фонд «Русские технологии». В 2009 году занял пост главы консультативного комитета «А1». В 2010 году стал членом совета директоров компаний Alfa Finance Holdings. В июне 2013 года стал одним из основателей международной инвестиционной компании LetterOne Group.

15 марта 2022 года Евросоюз внес Алексея Кузьмичева в санкционные списки. Санкции также ввели против сооснователя «Альфа-Групп» Германа Хана. По информации Le Monde, на момент введения санкций господин Кузьмичев уже находился во Франции. После внесения в санкционный список господа Кузьмичев и Хан вышли из состава акционеров Альфа-банка. Через ABH Holdings им принадлежало 21% и 16% в капитале банка соответственно.

Кандидат экономических наук. В 2023 году занял 25-е место в рейтинге российских миллиардеров издания Forbes, его состояние оценивалось в $6,4 млрд.

Женат, есть сын и две дочери.