Возможно, всё

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду воздержалась от повышения ставки, сохранив ее на уровне 5,25–5,5%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не имеет уверенности в том, достиг ли он необходимого уровня ужесточения денежной политики для борьбы с инфляцией, но при этом сослался на динамику рынка труда, которая наконец показывает признаки охлаждения и стремления к равновесию. Участники рынка не ждут роста ставки на заседании в декабре — и уже прогнозируют разворот политики ФРС в середине 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комментируя принятое решение, глава ФРС Джером Пауэлл сохранил осторожность в оценках все еще противоречивых индикаторов происходящего в экономике США

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Комментируя принятое решение, глава ФРС Джером Пауэлл сохранил осторожность в оценках все еще противоречивых индикаторов происходящего в экономике США

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

1 ноября комитет по открытым рынкам ФРС США вновь воздержался от повышения ставки, сохранив ее на уровне 5,25–5,5%. До конца года остается всего одно заседание регулятора, на котором теоретически может быть повышена ставка — ее рост предусматривал сентябрьский точечный график с прогнозами самих членов комитета (теперь он будет обновлен только в декабре),— но участники рынка такому прогнозу ФРС больше не верят и по-прежнему ждут не только сохранения ставки, но и ее снижения с середины следующего года.

В заявлении по итогам заседания комитет отметил сильный рост экономики по итогам третьего квартала, но зафиксировал и замедление прироста числа новых рабочих мест. Безработица при этом остается низкой, а инфляция — повышенной. Американский регулятор также формально оставил за собой возможность повышения ставки, пообещав учитывать накопленный эффект прежних повышений и лаг, с которым они влияют на экономику.

Заметим, после увеличения ставки на 0,25 процентного пункта в июле каждое последующее заседание сопровождалось комментарием регулятора о том, что дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от поступающих данных.

Глава ФРС Джером Пауэлл начал выступление с перспектив сохранения высоких ставок, но вновь повторил тезис о принятии решений на каждом заседании и указал, что регулятор пока «не уверен», что ужесточения ДКП достаточно.

Он также указал на балансировку рынка труда — в среднем за последний квартал каждый месяц создавалось 226 тыс. рабочих мест, это высокий показатель, но он уже ниже, чем в начале года. Однако рост найма, по словам главы ФРС, по-прежнему остается главным риском для разгона роста цен, хотя долгосрочные ожидания по инфляции остаются крепко «заякоренными». Состояние американской экономики пока не оправдывает прогнозы о ее замедлении вследствие жесткой монетарной политики — рост по итогам третьего квартала оказался выше ожиданий.

В годовом выражении ВВП увеличился на 4,9% — аналитики ждали роста на 4,7% (во втором квартале экономика росла на 2,1%). Самый большой вклад в ускорение показателя внесло потребление — ранее в МВФ оценивали, что препятствовать влиянию более высоких кредитных ставок на спрос может в том числе высокий уровень сбережений, накопленных во время пандемии. Поддержку потреблению оказывает и ситуация на рынке труда, где сохраняется низкая безработица и устойчивый рост реальных зарплат. Инвестиции по итогам третьего квартала, впрочем, тоже выросли существенно (плюс 8,4%), как и госрасходы (плюс 4,6%).

Инфляция доллара замедляется, но неспешно — годовой показатель в сентябре остался таким же, как в августе (3,7%), при этом помесячный рост цен снизился с 0,6% до 0,4%.

Здесь основной эффект оказали цены на энергию, подскочившие в августе на 5,6% к июлю. Цены же за вычетом волатильных компонентов (еды и продовольствия) выросли на 4,1% против 4,3%, месяц к месяцу прирост оказался таким же, как в августе. По-прежнему дорожают услуги и аренда. Дефлятор потребительских расходов, на который ФРС ориентируется в большей мере, по итогам сентября показывал годовой рост на 3,4% (столько же, как и месяцем ранее), за вычетом энергии и продовольствия рост цен замедлился с 3,8% до 3,7%.

Некоторые индикаторы в октябре все-таки стали указывать на замедление: деловая активность в промышленности снижается быстрее ожиданий — индекс менеджеров по закупкам, по версии ISM, в октябре оказался на уровне 46,7 пункта против 49 пунктов в сентябре, и основная причина этого — падение числа новых заказов. А количество новых рабочих мест, созданных за месяц, по данным ADP, составило 113 тыс.— это заметно меньше ожиданий. Прирост зарплат также замедлился — до 5,7%.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отмечает, что решение регулятора будет зависеть от поступающих данных, в любом случае в ФРС обещают долгий путь к нормализации политики. В Capital Economics полагают, что поступающие данные уже в ближайшие недели покажут, что у ФРС нет необходимости в дальнейшем повышении ставки, переход же к ее снижению может начаться уже в первой половине 2024 года. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что тренд на снижение инфляции стал общим для стран Запада, а консенсус аналитиков считает повышение ставки маловероятным. Также в ФРС теперь не ждут рецессии в экономике.

Татьяна Едовина